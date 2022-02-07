Мнение: О путче людей в погонах… Путин должен уйти?

Заветные слова произнесены и «ультиматум» нынешнему российскому президенту выдвинут. И поделом. Не всё же величайшему геополитическому стратегу шантажировать своих оппонентов. Дурной пример, как известно, заразителен, отчего можно и самому оказаться объектом шантажа.

Теперь главная интрига заключается не в том, уйдёт ли Владимир Путин под давлением «погон»: априори известно, что нет. А в том, какие аргументы предъявит выдвинувшая «ультиматум» сторона, и какая последует ответочка.

Отставной генерал-полковник Леонид Ивашов поставил подпись под громким обращением «Общероссийского офицерского собрания» к президенту и гражданам Российской Федерации. Тем самым на российскую почву пришла из Парижа традиция «открытых писем» отставных военных к действующему руководству, где ксенофобия, раздражение и страх идут рука об руку. Впрочем, французские офицеры призывают своим власти активнее действовать, а российские — уйти в отставку. И там, и там — «пока ещё не поздно».

Разумеется, подобного рода документы не могут обойтись без громких и грозных слов. Есть они и в российском. «#Россия… оказалась в центре грозящей катастрофы… Деградация носит системный характер… Идёт разрушение российской государственности и истребление коренного населения страны… Под вопросом существование самой России как государства…». И как апофеоз — «От президента РФ, мы офицеры России, требуем отказаться от преступной политики… и уйти в отставку».

Формальным поводом к подобным филиппикам стало опасение «офицеров России», что страна таки втянется в «братоубийственную» войну с Украиной и всем им придётся идти на фронт это станет началом её конца. Быстрого, но болезненного. С другой стороны, тут нужно понимать, что вот это самое «Офицерское собрание» — вовсе не либералы и не пацифисты. В 2014 году оно вполне поддержало «Крымскую весну», в 2015-2018 гг. выступало сначала за «Новороссию», а затем за признание независимости ДНР и ЛНР. И лишь с начала 2020-х прозрело.

Примерно с этого времени в документах «Собрания» содержится всё больше критики действующей власти — в том числе… за попытку отравления Алексея Навального, аресты оппозиционных политических лидеров и суровые разгоны оппозиционных митингов в начале 2021 года. Теперь вот — против «войны с Украиной».

И с каждым разом требования к власти становятся всё жёстче. Дошло и до «Путина в отставку!», а также до объявления всей действующей власти союзом «олигархата, коррумпированного чиновничества, прикормленных СМИ и силовиков». Что больше соответствует риторике не правоконсервативной, «имперской», но левацкой, «социалистской». А это заставляет задуматься, что истинной причиной появления такого антивоенного обращения выступают не столько политические разногласия с действующей властью — повторюсь, многие ныне критикуемые её действия и шаги ранее «Собрание» поддерживало, — сколько чисто шкурные страхи из-за невозможности России в её нынешнем состоянии противостоять объединённому Западу. «Если #власть будет продолжать в том же духе, #НАТО нас раздавит», — вот основной лейтмотив Обращения…

В принципе, это даже можно было бы счесть голосом разума. Но… страх — всегда плохой советчик. В 1917 году российская буржуазия из страха перед «настоящей» революцией, пролетарской, устроила свою, потешную, заставив императора Николая II отречься от престола. В итоге это лишь приблизило большевистский переворот в октябре того же 1917-го. А в августе 1991 года кучка партийных бонз из страха перед «крахом #СССР» и коммунистической идеи устроила невнятный путч в Москве и Форосе. Что опять-таки, лишь ускорило развал и распад Союза нерушимого, а также привело к запрету КПСС.

Впрочем, нынешнее «Офицерское собрание» — это всего лишь малочисленный (на 200-300 человек) междусобойчик обиженных отставников, сгруппировавшихся вокруг противоречивой фигуры генерал-полковника в отставке Леонида Ивашова. Последний получил широкую известность из-за событий вокруг Косово и Снрбии конца 1990-х. На собственно военном поприще он ничем себя не проявил, закончив ещё в СССР военную службу в должности замкомполка. После чего перешёл на чисто «аппаратную работу», делая традиционную карьеру паркетного генерала. Ну а после скоропостижной отставки в возрасте 58 лет в 2001 году сосредоточился на книгописательстве и общественной деятельности в разного рода «патриотических» объединениях и партиях.

То есть, внятных организационных и людских ресурсов за «Собранием» нет. И в этом смысле Владимиру Путину оно ничем не угрожает. С другой стороны, популярность «Обращения», собравшего тысячи лайков и перепостов в СМИ и соцсетях, отражает настроения довольно значительного числа людей вполне «патриотических» взглядов, разочарованных «нерешительностью» российского руководства, но при этом опасающихся весьма понятного исхода военной конфронтации с Украиной, а по факту — с НАТО и #США. Если же подобного рода настрой преобладает и в среднем эшелоне российской бюрократии, хоть военной, хоть гражданской, то…

Почему бы в России не случиться в очередной раз «революции» («бунту», «путчу» — как угодно) тру́сов?

Или на такое у загнанных в угол не хватит смелости?

—