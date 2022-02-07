Евгения Добровольская подала на развод с мужем после 13 лет брака

Евгения Добровольская разводится в третий раз. 57-летняя актриса подала на развод с оператором Дмитрием Мананниковым, с которым прожила почти 16 лет, 13 из которых – в официальном браке. О причинах такого шага не сообщается, известно лишь, что супруги расстаются мирно. По словам пресс-службы одного из участков мировых судей, “речь идет только о фактическом расторжении брака”:

Беседа между представителями сторон состоялась 31 января, основное заседание назначено на 21 февраля, – цитирует источник “СтарХит”.

Их 13-летняя дочь Анастасия останется жить с матерью.

Дмитрий Мананников и Евгения Добровольская

Добровольская и Мананников встретились в 2006 году на съемочной площадке фильма “Счастье по рецепту”. Актриса не стремилась выйти замуж (за ее плечами было уже два брака – с Михаилом Ефремовым и Вячеславом Барановым), но отправилась в ЗАГС уже ради дочери, которая родилась 6 февраля 2009-го.

Мы долго не женились, потому что я не хотела быть женой. Это все делалось для того, чтоб у дочки был папа. Нет, мы живем вместе, все хорошо, он отличный папа, заботливый муж. Я с ним стала взрослее, терпимее, но в то же время утвердилась во всех прежних вещах: я все делаю сама, вся надежда на меня, и никому я не позволю что-то решать за меня. Я никому не доверяю, — рассказывала актриса.

Правда, в прошлом году актриса призналась в проблемах с супругом, и СМИ заподозрили, что на горизонте Добровольской еще один развод:

Как в любой семье, у нас с ним бывает по-разному. Я устаю, часто меня все раздражает. Иногда думаю, что проще жить одной. Хочется взять паузу, чтобы разобраться с самой собой и с тем, как жить дальше. Переосмыслить ситуацию, проанализировать, принять решение. Но все же мы вместе с Димой уже шестнадцать лет, это самый долгий мой брак, – говорила она в интервью “Караван историй”.

Евгения Добровольская с дочерью