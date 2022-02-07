17 мгновений зимы

История выступлений сборных СССР, СНГ и РФ на Белых Олимпиадах.

После летних Игр-1920 в Антверпене, где с успехом прошли соревнования по хоккею и фигурному катанию, МОК завалили письмами любители зимних видов спорта, требовавшие расширить программу Олимпиад и включить в нее лыжные гонки и состязания конькобежцев. К этой идее суровые чиновники отнеслись резко отрицательно, так как считали, что нужно следовать традициям Античной Греции и пропагандировать раз в четыре года исключительно жаркие схватки. Даже Пьер де Кубертен изначально был против выделения снежных видов в отдельную группу, так как боялся, что это может привести к расколу олимпийского движения.

Однако в 1922 году на сессии МОК в Париже маркиз де Полиньяк и граф де Клари убедили Кубертена в том, что и «холодный» спорт будет интересен широкой публике. И великий барон, убедив в свою очередь упрямых оппозиционеров, настоял на проведении крутых январско-февральских стартов в Шамони. Игры-1924 формально не были Олимпиадой, хотя спортсмены из 16 стран и разыграли 16 комплектов наград в девяти видах спорта, включая керлинг. Но, как и предполагалось, турнир вызвал нужный резонанс и, задним числом получив статус первой в истории зимней Олимпиады, стал отправной точкой для новых официальных сражений.

Советский Союз присоединился к священному ослепительному празднику в 1956 году. Хотя на Игры-1952 в Осло вполне могли приехать родные хоккеисты, с заявкой на участие начальство затянуло. И потому красный дебют пришелся на город Кортина-д’Ампеццо. С тех пор наша страна участвовала в 17 грандиозных зимних баталиях. СССР выигрывал командный зачет семь раз, РФ — дважды, а сборная СНГ в Альбервиле пропустила вперед мощную Германию, десять раз попадавшую в топ-3. У норвежцев, за плечами которых 23 крутых форума, — восемь общекомандных викторий.

«Новая» предлагает кратко вспомнить все самое интересное, что было на Белых Олимпиадах с 1956 года.

…Забавно, что Игры начались с курьеза века: несший олимпийский факел на церемонии открытия конькобежец Гидо Кароли запнулся о телевизионный кабель и упал, уронив на пол прибор с огнем, который погас. Дебют же сборной СССР вышел победным блином. Хоккеисты, ведомые Всеволодом Бобровым, знатно утерли шведские, канадские и американские носы (5:1, 2:0, 4:0) и взобрались на высшую ступень пьедестала. Конькобежцы Евгений Гришин и Юрий Михайлов промчались по гладкому катку с мировыми рекордами. Позолотила свои лыжи и принесла стране историческую зимнюю викторию Любовь Козырева, одолевшая на дистанции 10 км свою соотечественницу Радью Ерошину и шведку Соню Эдстрем. Тут надо сделать уточнение: нашим первым олимпийским чемпионом является фигурист Николай Панин-Коломенкин. Но он обставил конкурентов в рамках летних Игр-1908 в Лондоне, и потому его медаль считают «летней».

Лыжница Любовь Козырева на Олимпиале-1956. Фото: AP / ТАСС

В программе Игр спустя 40 лет появился биатлон, который раньше проходил под названием «соревнование лыжных патрулей». И Александр Привалов завоевал в единственной индивидуальной гонке бронзу. Третье место досталось и ледовым рыцарям. Зато скороходы опять не подвели: Евгений Гришин и Виктор Косичкин одержали три победы. Не подвел и женский десант: Лидия Скобликова и Клара Гусева также взяли три золота из четырех.

В небольшой городок приехало больше 1000 атлетов, но мало у кого получилось достойно противостоять сборной СССР. Если перейти на язык цифр, то каждое третье золото было на счету нашей дружины. Главной героиней стала «Уральская молния» Лидия Скобликова, которая первенствовала на всех четырех дистанциях (500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м). Вернули себе титул хоккеисты. А первое олимпийское золото в фигурном катании красиво добыли Людмила Белоусова и Олег Протопопов.

Состоявшиеся на родине Пьера де Кубертена Игры, на которых сборные ФРГ и ГДР выступали отдельно, завершились норвежским триумфом. Советские же болельщики порадовались за биатлониста-дебютанта Александра Тихонова, взявшего серебро в личной гонке и золото в эстафете. А еще планету удивил Владимир Белоусов, улетевший дальше всех с большого трамплина. С тех пор в этом виде программы наши спортсмены не побеждали. Хоккеисты вновь выбили золото, а лучшим бомбардиром турнира стал Анатолий Фирсов, набравший 16 очков по системе «гол + пас» и вошедший в символическую сборную.

Владимир Белоусов (в центре). Фото: AP Photo /ТАСС

Остров Хоккайдо посетило 4000 журналистов (спортсменов было в четыре раза меньше). И якобы кто-то из репортеров и заметил на репетиции церемонии открытия, что кольца на олимпийском флаге, который 20 лет развевался на стадионах во время Игр, расположены в неправильном порядке… Зато в полном порядке оказалась Галина Кулакова, выигравшая старты на 5 км, 10 км и командную гонку. Покорили публику и судей Ирина Роднина и Алексей Уланов. Дали привычного жара и хоккеисты (Валерий Харламов был неудержим). Но сделал Игры все-таки Вячеслав Веденин. Он не опустил перед императором Японии флаг СССР, подарил миру волшебное слово «дахусим», а нам — золото на дистанции 30 км и эпическую победу в эстафете. Это именно подвигу динамовца, отыгравшего минуту у норвежца Харвикена, посвятил стихотворение «Репортаж о лыжной гонке» Роберт Рождественский.

Олимпиаду изначально намеревался принять Денвер, но местные жители проголосовали против «огромных расходов», и штатовские власти прислушались к мнению народа (единственный в истории случай, когда город отказался от проведения уже полученных Игр). И потому МОК отдал спортивные ключи Инсбруку, который удачно организовал ярмарку 12 лет назад. Второй австрийский форум оказался самым успешным в истории сборной СССР: 13 золотых медалей — недосягаемый и по сию пору результат. По две высших награды увезли лыжница Галина Кулакова, биатлонист Николай Круглов и конькобежка Татьяна Аверина. На льду зажгли Людмила Пахомова и Александр Горшков, которые стали первыми олимпийскими чемпионами в танцах. Великолепны были наши хоккеисты и лыжники Николай Бажуков и Сергей Савельев.

Американские старты, чего греха таить, запомнятся «Чудом на льду». Едва ли не каждый житель США в подробностях знает, как звезднополосатая студенческая дружина накрыла в финале «Красную машину» с самим Третьяком. Кстати, всем советским хоккеистам в случае победы в политически важном матче правительство намеревалось вручить ордена Ленина… Надо отметить и штатовца Эрика Хайдена: скороход установил вечный рекорд, победив на всех пяти дистанциях. Но в общем зачете все равно впереди всех очутился СССР. Золотые выстрелы биатлониста Анатолия Алябьева, три победных забега лыжника Николая Зимятова, третья подряд виктория и слезы Ирины Родниной, а также четвертый эстафетный триумф Александра Тихонова и большой успех в санях Веры Зозули — вот что мы никогда не забудем.

Сборной ГДР в общем зачете СССР уступил. Хотя и завоевал на одну медаль больше. Впрочем, нам было чему порадоваться. Николай Зимятов выиграл свое четвертое олимпийское золото. Биатлонисты победили в эстафете пятый раз подряд. Хоккеисты реабилитировались за Лейк-Плэсид, а Владислав Третьяк стал трехкратным чемпионом. В парном катании взлетели на вершину Елена Валова с Олегом Васильевым. А еще гонщики Зинтис Экманис и Владимир Александров завоевали первую советскую медаль (бронзу) в бобслее.

Игры на канадской земле прошли с небывалым размахом. Олимпийский стадион расширили до 60 тысяч зрителей, а за матчами хоккейного турнира, который ознаменовался седьмой победой СССР, могли наблюдать по 20 тысяч болельщиков. Примечательно, что советский флаг на открытии должен был нести Вячеслав Фетисов, но Виктор Тихонов запретил ему участвовать в церемонии. И знаменосцем стал фигурист Андрей Букин, которому лишняя нагрузка не помешала в дуэте с Натальей Бестемьяновой победить в танцах на льду. В состязаниях пар сорвали джек-пот Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков. А всего виртуозы коньков завоевали пять медалей. Пять медалей (причем золотых) принесли и наши шикарные лыжники и лыжницы. Спустя 24 года в копилке национальной команды оказалась и бронза за лыжное двоеборье (Аллар Леванди). Ну и буквально влетели в историю отечественного бобслея Янис Кипурс и Владимир Козлов, совершившие долгожданный золотой заезд. И еще один важный момент: эта Олимпиада стала последней для сборных СССР и ГДР.

Матч по хоккею СССР-Швеция – 7:1 в Калгари. Фото: Зуфаров Валерий, Яковлев Александр/Фотохроника ТАСС

В программе Игр дебютировали шорт-трек, фристайл и женский биатлон. И во всех этих видах медально отметились представители Объединенной команды. Причем Анфиса Резцова не только завоевала историческое золото в спринте на французских рубежах, но и превратилась в первую в мире спортсменку, ставшую олимпийской чемпионкой в биатлоне и лыжах (в Калгари-88 она взяла золото в эстафете). Снежные трассы в Альбервиле захватила Любовь Егорова, пять раз поднимавшаяся на пьедестал (три золота и два серебра). Одна желтая и четыре бронзовых награды — на счету Елены Вяльбе, нынешнего президента ФЛГР. Объехали всех конкурентов фигуристы Марина Климова и Сергей Пономаренко (танцы), Наталья Мишкутенок и Артур Дмитриев (пары), а также Сергей Петренко. Не подкачало и «содружество независимых хоккеистов», которое под руководством Виктора Тихонова, Владимира Юрзинова и Игоря Дмитриева одолело в полуфинале американцев (5:2), а в финале — канадцев (3:1). Следующей «красной» клюшкообразной победы страна будет ждать четверть века…

Ожидать новых «холодных» сражений пришлось всего 24 месяца, так как МОК в 1988 году принял решение развести летние и зимние Игры. Впервые бывшие советские республики участвовали в Белой Олимпиаде в качестве отдельных команд. И 16-летняя украинка Оксана Баюл перепрыгнула всех соперниц в фигурном катании (следующее золото желто-синяя сборная добудет только в Сочи-2014). Пять «фигурных» наград досталось самостоятельным россиянам: Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков повторили свой канадский успех, опередив триумфаторов Альбервиля-92 Наталью Мишкутенок и Артура Дмитриева. Оксана Грищук и Евгений Платов перетанцевали Майю Усову и Александра Жулина, а Алексей Урманов победил Элвиса Стойко и Филиппа Канделоро. Любовь Егорова завоевала в Норвегии еще три золота и сравнялась по числу медалей с великой конькобежкой Лидией Скобликовой. Три победных мишени выбили биатлонисты (Сергей Чепиков, Сергей Тарасов и женская эстафетная бригада). Звание же первого российского чемпиона зимних Игр получил конькобежец Александр Голубев, быстрее всех преодолевший 500 метров (и с тех пор отечественные мужчины-скороходы золотишком на Олимпиадах не разживались). А вот трехцветный дебют хоккеистов не задался: Андрей Николишин с партнерами не дотянули даже до бронзы…

Александр Голубев. Фото: David Madison / Getty Images

МОК опять провел расширение, вернув в программу керлинг и дав зеленый свет сноуборду. В итоге почти 2200 атлетов разыграли 68 комплектов наград. Не будет преувеличением сказать, что для РФ Олимпиаду спасли лыжницы во главе с Ларисой Лазутиной, принесшие в копилку восемь медалей (из них пять были золотыми), а также фигуристы, вновь победившие в парном катании (Оксана Казакова и Артур Дмитриев) и танцах (Оксана Грищук и Евгений Платов). Ну и фантастический Илья Кулик вновь оставил с серебром и бронзой Элвиса Стойка и Филиппа Канделоро. Еще один повод для гордости подарила болельщикам биатлонистка Галина Куклева. Хоккейный турнир получился на редкость интересным, так как впервые в истории на него приехали сильнейшие игроки из НХЛ. РФ с Павлом Буре уступила в финале чехам (0:1) с непробиваемым Домиником Гашеком…

Едва ли не самая скандальная Олимпиада в истории. Началось все с того, что нескольких африканских членов МОК, голосовавших за американскую заявку, уличили в подкупе. Затем последовали допинговые страсти с участием наших лыжниц — Ларисы Лазутиной и Ольги Даниловой, у которых отобрали золотые и серебряные медали за применение дарбэпоэтина. И на закуску произошел беспрецедентный случай в фигурном катании: в соревнованиях спортивных пар вручили сразу две золотые награды из-за того, что арбитров заподозрили в нечестной игре. В итоге Елена Бережная и Антон Сихарулидзе стояли на подиуме вместе с канадцами Джеми Сале и Давидом Пелетье. Плюс ко всему Ирина Слуцкая до сих пор клянет судей за то, что они отдали победу американке Саре Хьюз. Впрочем, были и радостные моменты. Например, заруба Алексея Ягудина и Евгения Плющенко, завершившаяся триумфом подопечного Татьяны Тарасовой. А еще красивые финиши Юлии Чепаловой (золото-серебро-бронза) и виктория Ольги Пылевой в биатлоне. Хоккеисты же (сборную возглавлял Вячеслав Фетисов), уступив в полуфинале США, в матче за бронзу одолели белорусов (7:2).

Это была Олимпиада наших слез. Биатлонистка Ольга Пылева плакала после того, как ее поймали на допинге (кафедрон) после серебряного финиша (медаль отобрали). Победила же в индивидуальной гонке на 15 км Светлана Ишмуратова. А конькобежка Светлана Журова, нынешний депутат Госдумы, рыдала от счастья после победы на дистанции 500 метров. Три золота осталось за Россией в фигурном катании (Евгений Плющенко, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Татьяна Навка и Роман Костомаров). А Ирина Слуцкая накатала на бронзу. Хоккеисты расстроили донельзя: 0:4 в полуфинале от финнов и 0:3 от чехов в матче за третье место. Зато две женских эстафеты — в лыжах и биатлоне — завершились триумфом россиянок.

Саша Коэн, Сидзука Аракава и Ирина Слуцкая (слева направо). Фото: Brian Bahr / Getty Images

На тот момент худшие Игры для России. Ни одного золота в фигурном катании. Хорошо, что Евгений Плющенко, как и в 2002-м, разжился хотя бы серебром. Клюшкотворцы, ведомые Вячеславом Быковым, получили 3:7 от канадцев в четвертьфинале. От полного провала страну спасли лыжники Никита Крюков (победа в спринте), Евгений Устюгов (золото в масс-старте) и четверка женщин-биатлонисток (Светлана Слепцова, Анна Богалий-Титовец, Ольга Медведцева и Ольга Зайцева), опередивших француженок и немок. Забавно, что родные чиновники обещали 1 млн долларов тому, кто выиграет на Олимпиаде две золотые медали. И, как вы поняли, деньги остались в банке. А президент ОКР Леонид Тягачев после такого результата подал в отставку.

За безупречную организацию Олимпиады в субтропиках РФ получила похвалу от всех стран, а министра спорта Виталия Леонтьевича Мутко сразу по окончании сочинского праздника журналисты окрестили Виталием Медальевичем. Почему? Да потому что национальная команда творила и вытворяла. С американо-корейским акцентом. Три золота в шорт-треке новоиспеченного русского Виктора Ана, два триумфа в сноуборде уроженца Уайт-Сэлмона и обладателя паспорта с двуглавым орлом Вика Уайлда. Не подкачали и аборигены. Лыжники оккупировали весь пьедестал в марафоне. На славу отстрелялась биатлонная четверка во главе с Антоном Шипулиным. Аделина Сотникова стала первой российской чемпионкой в женском одиночном катании. Евгений Плющенко, чудом попавший в сборную, накатал на золото в командном турнире, который впервые был включен в программу Игр. Татьяна Волосожар и Максим Траньков снова заставили всех уважать наше парное катание. А еще мы наблюдали золотой дубль Александра Зубкова в бобслее и легендарной заезд его тезки Третьякова в скелетоне. И даже хоккеисты, продув в четвертьфинале финнам, не испортили настроения. В итоге по общему количеству медалей получился лучший результат за всю историю выступлений (13 золотых наград было также в Инсбруке-76). А спустя три года, в ноябре 2017-го, были уже другие итоги: показания Родченкова, доклады Макларена и Дениса Освальда, суды и приговоры, после которых у РФ стали отбирать завоеванные кругляши. Потом дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил атлеты подавали апелляции, и многие из них (28 из 39) были удовлетворены. В частности, оправдали чемпиона в марафоне Александра Легкова и биатлонистку Ольгу Вилухину, вернув ей серебряную медаль в спринте. И только два золота у Александра Зубкова и его бобслейных партнеров, скорее всего, изъяты навсегда. Как и серебро у женской команды биатлонисток (подвела подруг Ольга Зайцева). В марте этого года CAS предстоит рассмотреть апелляцию биатлониста Евгения Устюгова. Если ее не удовлетворят, то золото в эстафете уйдет немецкой сборной. Короче, за восемь лет медальный зачет менялся восемь раз… И наверняка еще поменяется. Но пока РФ все равно на вершине.

Ольга Зацева. Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

Допинговые скандалы и суровые вердикты МОК перевернули все с ног на голову, вызвав у большинства иностранных атлетов стойкую неприязнь к российской дружине, которая впервые вынуждена была сражаться без флага, гимна и в блеклой форме с аббревиатурой OAR на груди. Расшифровывалось это так: «олимпийский атлет из России». Короче, после всех отсевов и дисквалификаций наша заявка оказалась самой маленькой с 2006 года — всего 168 спортсменов получили аккредитацию. В такой атмосфере любая медаль считалась за счастье. И две главных виктории, как все и мечтали, случились на льду: Алина Загитова повторила сочинский успех Аделины Сотниковой, а нейтральная «Красная машина» под чутким руководством Олега Знарка завелась, как в лучшие годы, и спустя 25 лет домчалась до финиша первой, переехав в валидольном финале сборную Германии (4:3). Ликующие болельщики тут же вспомнили поговорку: «Кто выиграл хоккей на Олимпиаде, тот выиграл все Игры». Тем и утешились.

Общий итог выступлений сборных СССР, СНГ и РФ на зимних Играх: 355 медалей (136-108-111). Впереди только Германия: 407 медалей (150-144-113).

Андрей Успенский, корреспондент

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