Почему не складывается жизнь – Личное мнение

На днях я, наконец-то, поняла, почему многие из вас живут не так, как мечталось.



Фото: Соцсети

В комментариях к моему посту о том, что мужчина не обязан всегда и везде платить за женщину, вы стали вопить об альфонсах.

Вы почему-то видите только крайности — быть на полном обеспечении у мужчины или же содержать альфонса.

Альфонсы вас пугают, их вы содержать не готовы, а потому врубаетесь за содержанок, хоть сами таковыми и не являетесь.

Л-л-логика!

Хорошие мои, между этими двумя крайностями есть масса других — более разумных и правильных — вариантов.

Вы же зачастую комментируете вопросы, которые я поднимаю в своих статьях, лишь с позиции крайностей.

Под «стареть красиво» вы понимаете мазать лицо детским кремом и никогда — при при каких обстоятельствах! — не прибегать к достижениям современной эстетической медицины.

А, собственно, почему нет? Как одно мешает другом?

Если же вдруг решили, что «стареть красиво» — не для вас, то фигарите себе такие губищи или рисуете такие бровищи, что я смотрю на вас и думаю: «Зачем вы так с собой?»

Вы разве не в курсе, что между неухоженным, преждевременно состарившимся лицом и ужасной филлерной маской карикатурного персонажа — куча других вариантов?

Чтобы эти варианты были вам доступны, достижениями современной косметологии нужно пользоваться регулярно и по чуть-чуть, а не вкачать в лицо единоразово литр филлеров, чтобы «на подольше хватило».

Сегодня подкололи Ксеомин вокруг глаз (чуть-чуть, чтобы глаза остались «живыми»), в следующем — бланшинг морщинок, через два — лазерная шлифовка CO2.

Всё — понемножку: аккуратно, адекватно, разумно, ещё и по деньгам — выгодно, потому что препарата расходуется, в таком случае, немного: вы не переплачиваете за объём.

Делая инъекции и процедуры продуманно, регулярно, по чуть-чуть, а не раз в год в ударном режиме надувая лицо всем чем только можно, вы сохраните и, возможно, приумножите свою природную привлекательность.

В моей любимой клинике эстетической медицины MEDICRIS такой рациональный и эффективный подход к сохранению молодости и красоты стал ещё более доступным.

В клинике, наконец-то, появилась системе кэшбэка.

Да, вы вкладываете деньги в свою внешность, но часть этих вложений вам возвращается в виде кэшбэка.

Теперь вы всегда сможете получать скидку 5% и копить деньги на будущие процедуры.

У системы лояльности, конечно, будут ограничения, но они разумны и исключительно справедливы.

1) Тратить накопленные средства вы сможете, как только накопите 5000 рублей.

2) Копиться кэшбэк будет с процедур, а не с анализов и не с косметики.

3) Срок давности кэшбэка — 2 года: если вы не посещаете клинику более двух лет, накопленная сумма сгорает.

Если вы будете заниматься своей внешностью регулярно, то выгода будет очень значительной.



Результаты SMAS-лифтинга в клинике Medicris

Ну, и напоследок: мне тут сказали, что многие из вас звонили в клинику и просили скидку на SMAS-лифтинг на всё лицо (лучшая процедура против птоза, я считаю).

Получите — 5 тысяч скидки на SMAS-лифтинг лица. Пользуйтесь! Ещё больше реальных работ специалистов клиники можно посмотреть в Инстаграме.

И начните уже смотреть на мир другими глазами: между двумя крайностями, которые всегда являются плохими опциями, есть масса других — хороших, отличных, просто прекрасных! — вариантов.

А вам свойственно бросаться из крайности в крайность? Только честно. Приведите примеры, когда такой радикализм вышел вам боком.

Ну, чтобы другим неповадно было.

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