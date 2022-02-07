 

За сутки в РФ госпитализировали 10,8 тыс. человек с коронавирусом

07.02.2022, 11:58, Новости дня
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Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 10843, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Количество госпитализаций составило 10 843 человек, на 15% меньше по сравнению с 6 февраля», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.

За сутки в стране выявили 171 905 случай заболевания, в целом в РФ выявлено 12 982 023 случая коронавируса в 85 регионах.

В связи с выздоровлением за сутки выписали 55 683 человека, на 6,5% меньше по сравнению с 6 февраля. За это же время подтверждена 609 смерть.

За весь период зафиксировано 336 023 летальных исходов, выздоровели 10 624 954 человека.

В Москве за сутки выявлено 15 442 случаев COVID, в Санкт-Петербурге – 13 372, в Московской области – 12 230.

Накануне в РФ за сутки госпитализировали 12 749 человека с коронавирусом.



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