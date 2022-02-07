ДНР узнала о прибытии в Донбасс польских наемников

Разведка народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики располагает сведениями о прибытии в Донбасс польских наемников, сообщил замначальника управления НМ ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, в районе населенного пункта Попасная разведчики зафиксировали появление двух вооруженных групп в количестве до 20 человек, разговаривающих на польском языке. Басурин добавил, что туда они прибыли для выполнения задач в зоне ответственности 24-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС.

«Их задача – проведение совместно с подразделениями украинских сил специальных операций точечных диверсионно-террористических актов, направленных на выведение из строя объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и запугивание местного населения», – отметил он.