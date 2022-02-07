 

Мнение: Жертвы пропаганды?

07.02.2022, 11:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сборная России по фигурному катанию стала первой в командном турнире на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

За Россию выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

Россияне обеспечили себе победу уже после 7 видов из 8. Выступление Камилы Валиевой, которая вышла на лед в последнем виде, уже не могло повлиять на итоговый результат, даже если бы она заняла последнее пятое место в произвольной программе. Тем не менее, Камила стала первой в своем виде.

Камила Валеева произвела фурор еще в первый день командного турнира фигуристов.

Юная фигуристка  откатала свою программу безупречно. Даже соперники стоя приветствовали Камилу.

Все, кроме украинцев.

Не понимаю, зачем сборная Украины по фигурному катанию  вообще приехала на Олимпиаду?  Могли бы в знак протеста проигнорировать фигурное катание. Мол, не будем выступать на одном льду с фигуристками из страны-агрессора… Стоило ли вообще лететь в Китай, чтобы продемонстрировать, что сегодня для украинцев даже Олимпиада – это поле боя?

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01 / Российские цирковые артисты стали триумфаторами Международного фестиваля в Будапеште

15.10 / Театр Ермоловой – на карантине: Кристина Асмус заразилась коронавирусом

16.05 / Носите широкие ремни и не прячьтесь под свободной одеждой: 6 модных советов полным женщинам

25.11 / Скандалы: Отравленная «Аленка»

17.12 / Как выглядеть не хуже любого модного блогера даже без брендовых нарядов: секреты дорогого лука от стилиста

20.06 / Как визуально сделать нос более тонким: лайфхак с пинцетом

10.08 / Все деньги вкладчиков Finiko были инвестированы в избирательную кампанию Любови Соболь

10.03 / Новые базы, тренеры и соревнования: российский триатлон ждет большое будущее

25.12 / В США угрожают России войной из-за Украины

25.08 / Мнение: Участники полярных конвоев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: r[email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика