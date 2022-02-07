Мнение: Жертвы пропаганды?

Сборная России по фигурному катанию стала первой в командном турнире на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

За Россию выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

Россияне обеспечили себе победу уже после 7 видов из 8. Выступление Камилы Валиевой, которая вышла на лед в последнем виде, уже не могло повлиять на итоговый результат, даже если бы она заняла последнее пятое место в произвольной программе. Тем не менее, Камила стала первой в своем виде.

Камила Валеева произвела фурор еще в первый день командного турнира фигуристов.

Юная фигуристка откатала свою программу безупречно. Даже соперники стоя приветствовали Камилу.

Все, кроме украинцев.

Не понимаю, зачем сборная Украины по фигурному катанию вообще приехала на Олимпиаду? Могли бы в знак протеста проигнорировать фигурное катание. Мол, не будем выступать на одном льду с фигуристками из страны-агрессора… Стоило ли вообще лететь в Китай, чтобы продемонстрировать, что сегодня для украинцев даже Олимпиада – это поле боя?

Фотографии отсюда и отсюда

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