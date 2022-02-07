“Для всех будет за честь с тобой работать”. 17-летняя дочь Меладзе на шоу “Голос країни” развернула к себе кресла всех тренеров. Видео

“Мне так импонирует, насколько вы скромная и трогательная девушка, – прокомментировала выступление Лии Меладзе певица Надя Дорофеева. – Вы так трогательно сегодня звучали, будто бы ангел для меня”.

“Лиечка, ваш папа написал много хороших песен. Но когда я слушал вас, я точно не знал, кто вы. Меня это не интересовало. Я просто услышал ваш тембр, и мне было все равно, кто вы, как выглядите, сколько вам лет. Для меня будет большой радостью, если вы будете в моей команде”, – заявил фронтмен украинской группы “Океан Ельзи” Святослав Вакарчук.

“Я хочу тебя пригласить, потому что научу доводить тебя все от начала до конца. Приглашаю к себе”, – обратился к дочери Меладзе еще один тренер, украинский певец и продюсер Потап.

“Мы все тебя приглашаем и для всех будет за честь с тобой работать”, – заявила Оля Полякова. – Выбирай сердцем”.

Дочь Меладзе выбрала в качестве тренера украинскую певицу Надю Дорофееву.

ВИДЕОВидео: Голос країни / YouTube

Контекст:

Лия Меладзе (2004) – дочь Константина Меладзе от первого брака с Яной Сумм. 1 марта 2022 года, ей исполнится 18 лет. У нее есть старшая родная сестра Алиса (2000) и младший брат Валерий (2005).

В 2013 году супруги заявили о намерении расстаться, а спустя год бывшая жена Меладзе во второй раз вышла замуж. Осенью 2015 года продюсер женился на экс-солистке группы “ВИА Гра” Вере Брежневой. Общих детей у пары нет.

17 января 2021 года стало известно, что Лия Меладзе приняла участие в слепых прослушиваниях шоу “Голос країни”. Премьера нового сезона этого проекта состоялась 23 января.

—