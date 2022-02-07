 

Кайли Дженнер стала мамой во второй раз

07.02.2022, 11:47, Разное
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Сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер стала мамой во второй раз. Она родила ребенка от рэпера Тревиса Скотта.
В своем профиле в социальной сети Instagram Дженнер поделилась черно-белой фотографией, на которой запечатлена рука младенца. Судя по описанию к публикации, ребенок появился на свет 2 февраля. Публикация модели собрала уже несколько миллионов лайков.

Дженнер пока не раскрыла пол ребенка. Вместе избранники воспитывают дочь Сторми, которой неделю назад исполнилось 4 года. Знаменитости начали встречаться в 2017 году. Спустя два года возлюбленные сообщили, что им нужен перерыв в отношениях, но через несколько месяцев пара объявила о воссоединении, пишет портал «Политэксперт».

Изображение взято с: [email protected]
Кайли Дженнер первой среди женщин набрала в Instagram 300 миллионов подписчиков. Сестре Ким Кардашьян удалось установить рекорд, обойдя, в том числе, свою знаменитую родственницу. Столько же подписчиков имеют футболисты Лионель Месси и Криштиану Роналду, пишет портал «Слово и дело».



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