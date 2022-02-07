Экономист Петроневич заявил о возможном укреплении курса рубля к лету 2022 года

Экономист Максим Петроневич пояснил о перспективах укрепления курса рубля. Он заявил, что это может произойти летом 2022 года.

Аналитик считает, что ситуация с курсом рубля по отношению к другим мировым валютам стабилизируется уже через несколько месяцев. Вероятно, он укрепится ближе к лету. Поводом для таких обстоятельств должно стать снижение геополитических рисков. В таком случае рубль сможет вернуться на позицию 71-72 единиц за один доллар США.

В то же время этот сценарий на сегодняшний день пока не выглядит реалистичным. Виной этому шаги, которые предпринимает Белый дом. В частности, американцы перебрасывают силы НАТО и разрабатывают очередной проект санкций в отношении РФ, пишет «Глобал.МСК».

В ближайшие несколько месяцев сохранится геополитическая неопределенность. В связи с этим «качели» на рынке продолжаются. Весной стоит надеяться, что один американских доллар будет стоить 75-76 рублей, пишет портал iReactor.