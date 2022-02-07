Стала известна дата визита главы МИД Британии в Москву

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прибудет с рабочим визитом в Москву в четверг, 10 февраля, сообщила британская газета Times.

«Лиз Трасс отправится в РФ в четверг, чтобы попытаться разрядить напряженность вокруг Украины», – приводит РИА «Новости» цитату издания.

Визит Трасс в столицу РФ прорабатывается, уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, Трасс должна была сопровождать премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в поездке на Украину, которая состоялась 1 февраля. После она должна была приехать в Москву, однако заразилась коронавирусом.