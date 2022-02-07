 

В рамках декоммунизации Украина откажется от советских розеток и снизит напряжение сети с 230 до 110 Вольт

07.02.2022, 11:11, Разное
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В рамках реализации мер по декоммунизации и подготовки к возможной войне с Россией Украина откажется от применения старых советских вилок и розеток. Закон был принят парламентом и подписан президентом Владимиром Зеленским.

По словам экспертов, это позволит избежать использования российской армией электрических приборов советского периода. Для удобства работы американских инструкторов было принято решение о снижении напряжения питания с 230  до 110 Вольт.

“Я лично давно уже у себя дома перешёл на американский стандарт. В моей маленькой квартире во Флориде всё отлично работает, поэтому и для украинцев проблемы не возникнет. Наша страна обладает одной из самых больших энергосистем в мире, электричества производится много, поэтому понижение напряжения нам позволит даже сэкономить, а сэкономленные киловатты продать за рубеж”, – заявил депутат Арсений Яценюк. 

Все работы по модернизации электросетей пройдут в ближайшее время.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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