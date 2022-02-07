“Нужно действовать быстро”. Польша передаст Украине легкие пехотные минометы и гранатометы

“Мы видим ужесточение агрессии и давления со стороны России. С украинской стороны мы видим решимость защищаться, но и военной техники не хватает, поэтому нужно действовать быстро”, – сказал он.

И добавил, что уже на следующей неделе военная техника поедет в Украину, чтобы украинцы “не были беззащитны перед российской агрессией”.

Контекст:

27 января Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял обращение к странам НАТО и Евросоюза с призывом о поддержке Украины и твердой реакции на российскую агрессию.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Rzeczpospolita, опубликованном 1 февраля, говорил, что Украина на фоне риска вторжения РФ довольна практической поддержкой, которую получает от Польши во всех областях – от военной до политической и экономической.

31 января глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох сообщил, что Польша приняла решение передать Украине боеприпасы в качестве оборонной помощи.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял на пресс-конференции в Киеве 1 февраля, что Польша “готова передать Украине несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов и амуниции, комплекты противовоздушных ракет Grom, а также легкие минометы, разведывательные дроны и другое оружие оборонительного характера”.

4 февраля Сенат Польши (верхняя палата парламента) единогласно принял постановление о поддержке Украины.

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