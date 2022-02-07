“Три дня интенсивной терапии”. Ермак сообщил, что вылечился от COVID-19
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“Максимально использовал выходные, чтобы подлечиться. Три дня интенсивной терапии, и это учитывая, что я был вакцинирован”, – подчеркнул он.
Ермак призвал всех вакцинироваться, так как “это очень помогает”.
Он отметил, что все планы на эту неделю в силе.
“Работы много, но энергии еще больше. Мощного всем иммунитета и крепкого здоровья!” – подытожил политик.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4723371987716646&id=100001316744918
Контекст:
Ермак уже болел COVID-19 в ноябре 2021 года. 3 февраля он сообщил, что снова получил положительный тест на коронавирус.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказывал, что глава ОП, несмотря на болезнь, “остается на связи и находится полностью в рабочем процессе”.
Встречу политических советников в нормандском формате по урегулированию конфликта на Донбассе, которая запланирована на 10 февраля, переносить не стали, так как 6 февраля уже было известно, что Ермак идет на поправку, сообщило “РБК-Украина” со ссылкой на источники в ОП.
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