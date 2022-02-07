 

“Кайф”, “Многогранна. Огонь”. Тина Кароль вышла на сцену в прозрачном лифе

07.02.2022, 11:06, Новости дня
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Певица вышла на сцену в черном платье с прозрачным декольтированным лифом, подчеркивающим грудь, и боковыми вырезами. 

“Красивая первая часть шоу “Красиво”. (…) Привязанность – это оковы ума. Душа свободна, как ветер. А многообразие на сцене порождает многогранность”, – написала она.

Певица добавила, что ее концерты можно посмотреть на YouTube.

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Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

“Кайф”, – прокомментировала подписчица ____y_a_s_y_a____.

“Многогранна. Огонь”, – написала _natali_tn_.

Контекст:

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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