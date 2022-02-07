Названы четыре фактора, которые разрушают сосуды

Врач Мартин Халле озвучил четыре основных фактора, которые негативно влияют на сосуды. Сочетание нескольких из них существенно повышает потенциальные риски для здоровья.

Первым в перечне находится курение. Никотин способствует сужению сосудов, поэтому наблюдаются сложности с кровоснабжением. В то же время соответствующий эффект длится недолго. В будущем развиваются более серьезные последствия. Курение будто «атакует» сосуды изнутри, клетки начинают постепенно отмирать. В результате образуются шрамы и дыры.

Вторым фактором является повышенный уровень глюкозы в крови. Такие показатели со временем приводят к тому, что повреждается внутренняя стенка сосудов.

На здоровье кровеносной системы отрицательно сказывается холестерин. Он постепенно накапливается под сосудистыми клетками, пишет портал Newinform.

Четвертым фактором считается высокое давление. Из-за него сосуды в определенный момент просто могут лопнуть.

Риски для здоровья значительно увеличиваются, если присутствует несколько отрицательных факторов. Для их минимизации нужно не забывать о регулярной физической активности, следить за весом и рационом питания, пишет портал Nation News.