Мнение: Спартакиада войск химической защиты
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Пекинская олимпиада откровенно превращается в спартакиаду войск химической и радиационной защиты. Хоккеисткам сборных Канады и России (или, точнее, страны под аббревиатурой ROC) предписали выходить на матч в медицинских масках. Игра началась с опозданием на час, так как канадские хоккеистки потребовали уточненные результаты тестирования своих соперниц. В итоге решили соревноваться в масках.
Логично было бы выдать всем олимпийцам костюмы ОЗК и фильтрующие противогазы, и проводить соревнования только при использовании этого инвентаря.
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Источник: Эль Мюрид
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