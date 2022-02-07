Мнение: Спартакиада войск химической защиты

Пекинская олимпиада откровенно превращается в спартакиаду войск химической и радиационной защиты. Хоккеисткам сборных Канады и России (или, точнее, страны под аббревиатурой ROC) предписали выходить на матч в медицинских масках. Игра началась с опозданием на час, так как канадские хоккеистки потребовали уточненные результаты тестирования своих соперниц. В итоге решили соревноваться в масках.

Логично было бы выдать всем олимпийцам костюмы ОЗК и фильтрующие противогазы, и проводить соревнования только при использовании этого инвентаря.

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