 

СМИ: Похороны станут госуслугой

07.02.2022, 10:30, Новости дня
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Депутаты в феврале планируют внести в Госдуму проект нового закона о похоронном деле в России, согласно которому похороны станут госуслугой, а ритуальные агентства должны будут получать разрешение на свою деятельность, сообщили СМИ со ссылкой на источник.

По данным газеты «Ведомости», законопроект предполагает полную замену действующего с 1996 года закона «О погребении и похоронном деле». Зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, которая участвовала в работе над указанным документом, отказалась от подробных комментариев. По словам парламентария, инициатива находится на стадии доработки.

В свою очередь зампредседателя думского комитета по экономической политике Артем Кирьянов заявил, что необходимость принятия обновленного закона о похоронном деле давно назрела. 

По словам депутата, среди задач нового закона – защита прав россиян, потерявших близких, «формирование ясного понятийного аппарата», применение достижений цифровизации применительно к отрасли, государственный надзор и пресечение противоправных действий со стороны всех участников процесса и так далее.

По словам источника в Думе, авторы законопроекта предлагают обязать юрлица и индивидуальных предпринимателей получать разрешение на похоронную деятельность. Выдавать такие разрешения будет уполномоченный орган субъекта Федерации в сфере похоронного дела (к примеру, ГБУ «Ритуал»). Заявки на получение разрешение будут подаваться через региональные порталы госуслуг. Получившие лицензию организации внесут в специальный реестр, где должны будут названы оказываемые ими услуги, а также их цена.

Также, по словам источника газеты в нижней палате, планируется и создание специального списка недобросовестных ритуальных служб. В него попадут компании, у которых отзовут разрешение на соответствующие услуги.

Согласно действующим сейчас законам, похоронные услуги могут оказывать только специализированные службы, созданные органами местного самоуправления. Однако, как отмечают разработчики законопроекта и участники рынка, на практике эту деятельность может выполнять любой желающий, так как четких стандартов погребения и регламентов ритуальных услуг нет.

Упомянутый законопроект также предполагает создание специального реестра с информацией о всех кладбищах и местах захоронения, пишет издание. Авторы инициативы также предлагают расширить круг лиц, ответственных за места захоронения, чтобы таким образом решить проблему брошенных могил. Ответственным, к примеру, могут сделать юрлицо, бывшее работодателем покойного, централизованную религиозную организацию или лицо, занимающееся содержанием государственного или муниципального кладбища.

Ранее правительство рекомендовало регионам провести к 2026 году инвентаризацию кладбищ и разместить на порталах госуслуг созданные по ее итогам реестры мест захоронений.



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