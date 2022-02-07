 

Задержанного в Узбекистане за ввоз дрона россиянина освободили из-под домашнего ареста

07.02.2022, 10:30, Новости дня
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Блогер из Новосибирска Максим Лымарь, задержанный на минувшей неделе в Узбекистане из-за провоза дрона без регистрации, освобожден из-под домашнего ареста и в среду планирует вернуться домой, сообщил пресс-секретарь посольства РФ в республике Дмитрий Данилов.

Ранее российские СМИ сообщили, что тревел-блогер Лымарь, возвращаясь в Новосибирск, был задержан при прохождении пограничного контроля в Бухаре и помещен под домашний арест, после того, как в его вещах нашли дрон. По узбекскому законодательству, его беспилотный летательный аппарат (БПЛА) подлежал обязательной регистрации при въезде в Узбекистан. За нарушение этих правил россиянину грозило до трех лет лишения свободы. Он был помещен под домашний арест до окончания процедуры уточнения характеристик вывозимого им дрона.

«Гражданин РФ Максим Лымарь, задержанный в аэропорту Бухары 2 февраля за попытку вывоза незарегистрированного беспилотного летательного аппарата, освобожден из-под домашнего ареста и 9 февраля планирует вернуться в Новосибирск», – передает РИА «Новости» сслова  Данилова.

Пресс-секретарь от имени посольства также выразил признательность узбекской стороне за оперативность в разрешении ситуации.

Ранее, сообщалось  что в РФ может появиться профессия «пилота» дронов.



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