Женская сборная РФ по хоккею проиграла канадкам в матче ОИ

Женская сборная РФ со счетом 1:6 проиграла команде Канады в матче третьего тура группового этапа олимпийского хоккейного турнира. Команды выступают в группе A.

В составе российской команды шайбу забросила Анна Шохина (38-я минута). У канадок отличились Сара Нерс (3), Сара Филье (3), Джейми Ли Рэттрей (28), Эрин Амброуз (31), Брианн Дженнер (41) и Мари-Филип Пулен (46), передает ТАСС. После четвертой пропущенной шайбы вратарь сборной РФ Дарья Гредзен была заменена на Марию Сорокину.

Ранее канадки отказались выходить на матч против российских хоккеисток на ОИ. Спустя час игра началась. Как сообщила в своем микроблоге в Twitter журналистка Юлия Стюарт-Бинкс, хоккеистки будут играть в масках до тех пор, пока не будут готовы результаты тестов на коронавирус российской команды.