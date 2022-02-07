 

Макрон считает, что станет мировым лидером, который заключит с Путиным мирное соглашение по Украине – СМИ

07.02.2022, 10:22, Новости дня
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Если Макрону удастся предотвратить полномасштабное вторжение России в Украину, он станет “героем, который предотвратил нападение на Украину”, пишет издание. И отмечает, что французские СМИ все чаще сравнивают Макрона с бывшим президентом Франции Николя Саркози, выступившим посредником между Россией и Грузией в 2008 году.

Путин сказал Макрону, что тот является “качественным партнером в дискуссии, заботящимся о диалоге” и “единственным, с кем он может вести столь глубокие дискуссии”, пишет издание, ссылаясь на слова французских представителей власти.

Президент Франции считает, что протесты Москвы по поводу “угрозы со стороны НАТО” являются законной темой для обсуждения, а Путин не пытается построить отдельное супергосударство, а в основных принципах хочет присоединиться к ЕС, отмечает издание.

По данным Politico, Макрон получил полное благословение на переговоры от других мировых лидеров после шквала звонков за последнюю неделю. Он попросит Путина отвести войска от украинской границы, а также предложит прекратить военные действия в Черном море, Беларуси и в акватории вблизи Шотландии.

Власти Франции считают, что “пришло время Евросоюза взять на себя ведущую роль в переговорах по Украине”, а не просто наблюдать “с неудобством”, как Россия и Соединенные Штаты обсуждают Россию и Украину, пишет издание, называя войну, развязанную РФ, конфликтом.

Контекст:

Президент Франции Эммануэль Макрон 7 февраля встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. На следующий день, 8 февраля, Макрон совершит визит в Киев, где пообщается с президентом Украины Владимиром Зеленским. С двумя лидерами президент Франции обсудит ситуацию вокруг Украины.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января 2022 года, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что “тоже разные сценарии рассматривают”.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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