Устроивших «голый заезд» на капоте «Волги» наказали в Новосибирске

Водителя «Волги» и пассажира, проехавшегося голым на капоте авто нашли и оштрафовали в Новосибирске, сообщило управление ГИБДД по региону.

В социальных сетях и СМИ появилось видео, на котором голый мужчина сидит на капоте движущейся по Новосибирску «Волги», передает РИА «Новости».

«Водитель 2002 года рождения, управляя автомобилем Газ «Волга», допустил ряд нарушений ПДД и был привлечен к административной ответственности по ст. 12.6 (нарушение правил применения ремней безопасности при управлении транспортным средством), ч. 1 ст. 12.37 (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств), ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей)», – говорится в сообщении.

Пассажир, ехавший на капоте автомобиля, также привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения). Общая сумма штрафов для водителя составила 2,5 тыс. рублей, а для пассажира – 500 рублей.

Ранее Госавтоинспекция Москвы подписалась в соцсетях на блогеров, которые пропагандируют нарушение правил дорожного движения, уже наказано 150 человек.