 

Устроивших «голый заезд» на капоте «Волги» наказали в Новосибирске

07.02.2022, 9:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Водителя «Волги» и пассажира, проехавшегося голым на капоте авто нашли и оштрафовали в Новосибирске, сообщило управление ГИБДД по региону.

В социальных сетях и СМИ появилось видео, на котором голый мужчина сидит на капоте движущейся по Новосибирску «Волги», передает РИА «Новости».

«Водитель 2002 года рождения, управляя автомобилем Газ «Волга», допустил ряд нарушений ПДД и был привлечен к административной ответственности по ст. 12.6 (нарушение правил применения ремней безопасности при управлении транспортным средством), ч. 1 ст. 12.37  (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств), ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей)», – говорится в сообщении. 

Пассажир, ехавший на капоте автомобиля, также привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения). Общая сумма штрафов для водителя составила 2,5 тыс. рублей, а для пассажира – 500 рублей.

Ранее Госавтоинспекция Москвы подписалась в соцсетях на блогеров, которые пропагандируют нарушение правил дорожного движения, уже наказано 150 человек. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / В Москве первый компонент «Спутника V» получили 11 детей

27.05 / Украинцы вернулись из сектора Газа, к Протасевичу пустили адвоката. Главное за день

13.10 / Найденные на раскопках в Турции викинги оказались «слабаками»

08.09 / Ястремская в паре с австралийцем проиграли в полуфинале микста на US Open

05.12 / Das Erste – на саммите ООН призвали к справедливому распределению вакцин по миру

07.12 / Экономист назвала условия прекращения роста цен в России

28.01 / СК возбудил уголовные дела о насилии над правоохранителями после акций в Петербурге и Москве

09.08 / Лавров на Красной площади поздравил «посрамивших политиканов» олимпийцев

11.09 / Число заявок на пособие по безработице в США держится на высоком уровне

31.07 / Компания Huawei представила умный браслет Band 6 Pro

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика