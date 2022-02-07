Грабитель погиб при взрыве банкомата в отделении Сбербанка в Подмосковье

Один из двух грабителей погиб в результате взрыва банкомата в отделении Сбербанка в подмосковной Ивантеевке, сообщил источник в правоохранительных органах.

«При попытке ограбления банкомата в отделении Сбербанка в результате взрыва один из грабителей погиб, его личность устанавливается», – сообщил источник ТАСС. После взрыва произошел пожар на площади 1 кв. м, повреждены остекление фасада отделения банка, внутренняя отделка помещения и входная дверь.

Отделение Сбербанка, где произошло ЧП, расположено на первом этаже пятиэтажного жилого дома в Студенческом проезде.

«В ночь на понедельник неизвестные пытались вскрыть банкомат при помощи газа, в результате чего произошел взрыв. Проверяется информация о том, что один из злоумышленников погиб, другой, по предварительным данным, успел скрыться», – сказал источник. В отделении банка выбиты окна.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили, что в Ивантеевке проводятся оперативно-разыскные мероприятии, не уточнив подробностей.

Ранее грабитель-неудачник не смог ограбить банк в Екатеринбурге.