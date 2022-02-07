 

В Одессе горел завод Украинского общества слепых, СМИ пишут, что на пожаре был найден человек с ножевыми ранениями

07.02.2022, 9:38, Новости дня
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“6 февраля в 17.35 поступило сообщение о возгорании в цехе завода УТОС в городе Одесса по улице Варненская, 21. По прибытию на место установлено возгорание в электрощитовой на первом этаже четырехэтажного здания”, – говорится в сообщении.

Пожар занял всего 5 м², но из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты глаз и органов дыхания.

Во время тушения пожара пожарные спасли пострадавшего мужчину, который находился в кабинете цеха на первом этаже. Также с третьего этажа здания был эвакуирован мужчина.

Пожар был ликвидирован в 18.09. С огнем боролись 45 спасателей, было задействовано 12 единиц пожарной техники.

Фото: od.dsns.gov.ua

По данным одного из местных Telegram-каналов, у потерпевшего, которого обнаружили во время пожара, кроме отравления угарным газом, нашли многочисленные ножевые ранения груди и живота, он в коме. 

Канал приводит протокол работы, предположительно, бригады скорой помощи, согласно которому мужчина 1977 года рождения был доставлен с места пожара в городскую больницу № 10.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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