 

В Украине в выходные число новых случаев COVID-19 за сутки снизилось почти вдвое

07.02.2022, 9:38, Новости дня
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Среди заболевших 2242 ребенка и 394 медика. 

Выздоровело 5 024 человек, попали в больницу 2 699 заболевших, 115 пациентов умерло. 

Накануне, в субботу 5 февраля было зафиксировано 27 851 новый случай коронавируса. 3-го и 4 февраля в стране ежедневно регистрировали более 40 тыс. случаев. 

За все время пандемии в Украине: заболело – 4 307 437 человек; выздоровело – 3 681 092 человек; летальных исходов – 101 392.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/311166241037599

По данным Минздрава, больше всего новых случаев болезни за сутки зафиксировано в городе Киеве (2266), Львовской (2122) и Одесской (2033) областях. 

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

20 января 2022 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса “Омикрон”.

В Центре общественного здоровья Минздрава сообщали 27 января, что в Украине 6,2% всех заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 составляют дети.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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