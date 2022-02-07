 

Правоохранителям Бурятии разрешат применять дыбу для получения показаний

07.02.2022, 9:31, Разное
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Народный хурал Бурятии единогласно принял законопроект, предусматривающий возможность для сотрудников правоохранительных органов республики с целью раскрытия уголовных дел обращаться к разнообразному виду телесных наказаний.

Особым образом следует отметить дыбу, которую законодатели назвали “народным средством”.

– Метод применения дыбы является частью древних бурятских традиций. Как говорится в эпосе, когда в пятнадцатом веке ловили вора и он не признавал свою вину, его клали на дыбу и он либо признавался в преступлении, либо заканчивал свою мерзкую жизнь. Это наша культурная традиция. Поэтому, если совершаешь правонарушение в Бурятии, готовься к ответственности, – заявил депутат хурала Багдоржи Цырембаев.

Попытки использовать дыбу для дачи показаний правоохранителями республики в исключительных случаях использовались на территории региона начиная с 2010 года, но МВД запретило применение средства пыток, ссылаясь на Конституцию и УК РФ. После этого все дыбы были изъяты из отделений полиции.

Вернуться к её применению стало возможно в 2018 году после доклада о важности применения дыбы в раскрытии уголовных дел, замминистра МВД Бурятии Аликмена Гашиева, выступившего на коллегии силовиков в Москве. В ходе выступления оратор цитировал произведения художественной литературы на русском и бурятском языках. Изучив все возможные подводные камни, министерство постановило перенести решение вопроса о применении дыбы на региональный уровень.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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