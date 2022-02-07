Кайли Дженнер и Трэвис Скотт стали родителями во второй раз

24-летняя модель, блогер и предпринимательница Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт снова стали родителями. Радостную новость молодая мама сообщила на своей странице в Instagram. Кайли опубликовала черно-белое фото ручки новорожденного и подписала коротко, указав дату рождения своего второго ребенка. И хотя знаменитость не указала пол малыша, подписчики сделали вывод – у сестры Ким Кардашьян родился мальчик.

2.02.22, – гласит подпись на фото, к которой Дженнер добавила эмоджи синего сердечка.

Молодую маму в комментариях поздравили подписчики и ближайшие родственники, в том числе Ким и Хлое Кардашьян, подруга Хейли Бибер, также отметился отец Трэвис Скотт.

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер подтвердила, что ждет второго ребенка, в начале сентября. Она опубликовала полутораминутное видео в Instagram, на котором показала реакцию своего партнера Трэвиса Скотта, дочери Сторми, Крис Дженнер и других родных на известие, поход на УЗИ, а также вечеринку в честь ее дня рождения, который был 10 августа. Также она поделилась первыми кадрами с округлившимся животом.

Правда, о беременности Кайли СМИ писали еще 20 августа со ссылкой на источники и слова Кейтлин Дженнер. При этом Кайли и отец ее детей Трэвис Скотт встречались с 2017 по 2019 год, и о воссоединении пары не шло и речи. Звезда реалити-шоу опровергла предположения, что у нее новый роман, и написала в соцсетях, что они с Трэвисом остались хорошими друзьями:

Трэвис и я в хороших отношениях, и сейчас мы сосредоточены на Сторми. Наша дружба и дочь – в приоритете.

Но в июне 2021 года Кайли и Трэвис вместе с дочкой посетили 72-й благотворительный вечер Parsons Benefit школы Парсонс в Нью-Йорке. Перед фотографами они не скрывали чувств, все время обнимались и держались за руки.

Последние несколько месяцев стали для пары настоящим испытанием из-за трагедии, которая случилась в начале ноября на музыкальном фестивале Astroworld в Хьюстоне. Напомним, что во время выступления Дрейка и Трэвиса в зале произошла давка, в которой погибли 10 человек от 14 до 27 лет, еще около 300 человек получили травмы различной степени тяжести. В середине ноября более 100 зрителей и семьи погибших подали иск на 750 миллионов долларов. Общая сумма претензий к организаторам, как писали иностранные СМИ, уже к началу декабря достигла миллиарды долларов.

Трэвис Скотт и Кайли Дженнер с дочерью