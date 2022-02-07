 

Адвокат Бута уличил США в безразличии к обмену заключенными

07.02.2022, 8:20, Новости дня
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Защита россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок в американской федеральной тюрьме, считает, что на сегодня правительство США не проявляет никакого интереса к обмену заключенными с Россией, сообщил американский адвокат Бута Стив Зиссу.

«На настоящий момент уже совершенно ясно, что правительство США не проявляет никакого интереса к обмену заключенными. Все, что мы слышим от американской стороны – это безостановочная чепуха об американцах в российских тюрьмах, которые якобы являются заложниками, в то время как россияне в американских тюрьмах «отбывают наказания за реально совершенные преступления в соответствии с законом», – цитирует РИА «Новости» Зиссу.

По его словам, это будет подрывать усилия защиты, направленные на досрочное освобождение и возвращение Бута домой.

«Я не думаю, что ситуация скоро изменится и что скоро мы увидим американскую сторону за столом честных конструктивных переговоров. В то же время я вижу желание и готовность к таким переговорам у российской стороны. Как вам известно, я житель США, но я нахожу, из опыта общения с российскими официальными лицами, что российская сторона открыта для переговоров о справедливом и разумном обмене», – сказал Зиссу.

Также адвокат добавил, что госдепартамент США и президент Байден в конце концов увидят, что срок заключения Бута скоро подойдет к концу, то есть речь не идет об освобождении осужденного на пожизненное заключение. 

Ранее заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев заявил, что со стороны США пока нет готовности обсуждать обмен теми, кто отбывает наказание на территории Штатов и России, однако этот вопрос не снимается с повестки дня, сообщил уполномоченный МИД по вопросам прав человека. 

Напомним, РФ заподозрила США в желании сделать «показательные случаи» из дел россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, находящихся в заключении в американских тюрьмах.

В августе США отказались обсуждать обмен Бута и Ярошенко на заключенных в РФ американцев. Лукьянцев заявлял, что Вашингтон с 2008 года ведет настоящую охоту за гражданами РФ в третьих странах с целью последующей экстрадиции в США.



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