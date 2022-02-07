Ученый назвал величайшим заблуждением отрицание существования Бога

На сегодняшний день наука не может дать точного ответа на вопрос, есть Бог или нет.

Человечество не способно постигать высший разум и видеть его проявления. При этом ученый Роман Левин в интервью заявил, что отрицание существования Бога является величайшим заблуждением человечества.

Специалист напомнил, что некоторые великие ученые, например Эйнштейн, называли себя «агностиками» и открещивались от ярлыка «атеист». То есть, они не отрицали существование божественного проявления, но и не подтверждали его из-за отсутствия способов и инструментов изучения данного вопроса.

Многие современные люди называют себя атеистами и отрицают даже само понятие «Бог».

По их мнению, существует наука, научные методы и анализы, а вот никаких доказательств существования Бога нет. В целом логика атеистов понятна и в некотором смысле верна, но есть большой нюанс: в попытках объяснить мироустройство людей, при исключении божественного влияния на него, специалисты добрались уже даже до теорий параллельных миров, которые также как и Бог, недоказуемы.

В результате на данный момент, мы имеем недоказуемые научно-принятые теории и такое же недоказуемое божественное влияние, не принимающееся наукой. Пока никто не может объяснить, как родилась наша вселенная. Даже популярная теория «Большого взрыва», поясняющая процессы, происходящие после него, порождает новые вопросы: из-за чего произошел этот «Большой взрыв» и какова его причинно-следственная природа. Ответов на эти вопросы ни у кого нет.

По мнению Левина, при отсутствии конкретных научных объяснений появления нашей вселений глупо и неправильно отрицать существование Бога.