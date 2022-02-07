 

Ученый назвал величайшим заблуждением отрицание существования Бога

07.02.2022, 8:19, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На сегодняшний день наука не может дать точного ответа на вопрос, есть Бог или нет.

Человечество не способно постигать высший разум и видеть его проявления. При этом ученый Роман Левин в интервью заявил, что отрицание существования Бога является величайшим заблуждением человечества.

Специалист напомнил, что некоторые великие ученые, например Эйнштейн, называли себя «агностиками» и открещивались от ярлыка «атеист». То есть, они не отрицали существование божественного проявления, но и не подтверждали его из-за отсутствия способов и инструментов изучения данного вопроса.

Многие современные люди называют себя атеистами и отрицают даже само понятие «Бог».

По их мнению, существует наука, научные методы и анализы, а вот никаких доказательств существования Бога нет. В целом логика атеистов понятна и в некотором смысле верна, но есть большой нюанс: в попытках объяснить мироустройство людей, при исключении божественного влияния на него, специалисты добрались уже даже до теорий параллельных миров, которые также как и Бог, недоказуемы.

В результате на данный момент, мы имеем недоказуемые научно-принятые теории и такое же недоказуемое божественное влияние, не принимающееся наукой. Пока никто не может объяснить, как родилась наша вселенная. Даже популярная теория «Большого взрыва», поясняющая процессы, происходящие после него, порождает новые вопросы: из-за чего произошел этот «Большой взрыв» и какова его причинно-следственная природа. Ответов на эти вопросы ни у кого нет.

По мнению Левина, при отсутствии конкретных научных объяснений появления нашей вселений глупо и неправильно отрицать существование Бога.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10 / Мнение: Почему японцы скупают роскошные автомобили

02.01 / Мнение: Обрезанный Путин

27.01 / В Москве арестовали второго фигуранта дела о нападении на полицейского на акции 23 января

21.08 / Мнение: Главный враг либералов поможет им победить Трампа

23.04 / Мнение: Эфиопский коммунизм, угроза голода в КНДР и рекордное подорожание еды

27.08 / Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц на свидании в Лос-Анджелесе: новые фото пары

17.12 / «Мы русский знаем даже лучше»

02.08 / Мнение: «Советский» интернет в КНДР, как не давать мобильник и компенсация за удалённую работу

04.01 / Кремовое средство для умывания и крем на водной основе. Какие средства необходимы для кожи зимой

15.08 / Не йети и не гномы: Загадочные человечки ростом с 10-летнего ребенка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика