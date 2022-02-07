 

Сын Рейгана – третья мировая уже началась, и США проигрывают Китаю

07.02.2022, 8:04, Новости дня
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Несмотря на тревогу, воцарившуюся в Вашингтоне относительно возможного вторжения РФ на Украину, сын президента Рональда Рейгана политический комментатор Майкл Рейган в своей статье для Daily Freeman предупреждает, что опасаться стоит Китая. По мнению Рейгана, США уже несколько десятилетий участвуют в третьей мировой войне против Китая и проигрывают в ней.


AP

Сейчас взгляды всего мира обращены на Россию в ожидании того, что российский лидер Владимир Путин собирается предпринять на Украине. Как отмечает сын президента Рональда Рейгана политический комментатор Майкл Рейган в статье для Daily Freeman, рядовые американцы не знают, будет ли вторжение на Украину, но этого не знают и в администрации президента Джо Байдена.

Москва разместила на границе с Украиной около 130 тыс. военнослужащих, и в ответ на это Вашингтон отправил 3 тыс. военных в Восточную Европу — чтобы показать Кремлю, что там серьёзно настроены не допустить вторжения. Таким образом Байден пытается занять «жёсткую» позицию.

Однако, по мнению Рейгана, по-настоящему мужественный и умный лидер пригрозил бы разорить Россию, как в 1980-х годах, в случае если страна не отведёт свои войска от границы Украины в течение 72 часов. В частности, Вашингтон мог бы перекрыть газопровод «Северный поток» и не позволить запустить «Северный поток — 2» из РФ в Германию. Кроме того, США могли бы вновь открыть трубопровод Keystone, наводнив весь мир дешёвой энергией.

Автор статьи полагает, что Байден дал зелёный свет Путину в прошлом году, «разрешив» достроить «Северный поток — 2», и теперь он должен исправить ошибку, вновь открыв Keystone.

Как отмечает Рейган, многие в США полагают, что РФ всё ещё представляет военную угрозу для страны. Тем не менее ВВП РФ меньше, чем у Канады, и у неё «нет ничего, что нужно Западу, кроме нефти, природного газа и, возможно, икры».

У РФ нет средств, чтобы потратить их на крупную или даже небольшую по масштабам войну, однако они есть у Китая. Кроме того, именно в опасной зависимости у «Китая и его заводов» находится вся экономика США. Помимо всевозможных гаджетов Apple, обуви Nike и инструментов Black & Decker, из Поднебесной импортируются и наборы для тестирования на коронавирус на дому, которые Байден обещал разослать каждому американцу. При этом самым опасным продуктом, который Китай экспортировал, Рейган называет COVID-19.

Даже Голливуд не смог бы придумать чего-то в равной степени безумного, как то, что произошло на самом деле: из Китая распространяется смертельно опасный вирус, который уносит жизни почти 1 миллионов американцев, а затем страна продаёт США огромные партии наборов для тестирования, которые показывают, заразились ли американцы этим вирусом.

Между тем именно Китай, а не РФ вот уже четверть века наращивает военную мощь и расширяет своё влияние в Азии и по всему миру. В связи с этим Рейган называет бессмысленной тревогу относительно действий России, когда этого на самом деле заслуживает Китай. «Третья мировая война началась десятилетия назад. И в ней мы выступаем против Китая, а не против РФ — и мы проигрываем», — пишет Рейган в своей статье для Daily Freeman.



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