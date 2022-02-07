Рубль стабилен к евро и снизился к доллару

Курс рубля в начале утренних торгов понедельника стабилен к евро и умеренно снижается к доллару, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» повышается на 19 копеек, до 76,02 рубля, курс евро снижается на 3 копейки, до 86,9 рубля. Апрельский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,25%, до 93,5 доллара за баррель, передает РИА «Новости».