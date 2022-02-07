Канадки отказались выходить на матч против российских хоккеисток на ОИ

Начало матча олимпийского женского хоккейного турнира между сборными РФ и Канады отложено, канадки отказались выходить на матч, сообщают информационные агентства.

Игра должна была начаться в 07.10 мск. В пресс-службе сборной РФ ТАСС сообщили, что канадки отказываются выходить на лед. По информации канадского телеканала CBC, сборная Канады не получила результаты тестов на коронавирус российских спортсменок. Игра отложена на неопределенное время.