 

В Турции заявили о необходимости признать Крым российским

07.02.2022, 7:36, Новости дня
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Турции необходимо принять воссоединение Крыма с Россией, сообщил генсек турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек.

«Есть стойкий фундамент для сотрудничества РФ и Турции на Черном море и Средиземноморье. Необходимо признание Москвой Турецкой Республики Северного Кипра, а Анкаре необходимо принять, что Крым является территорией России», – передает РИА «Новости» слова Перинчека.

Он также считает большой ошибкой поставки Турцией беспилотников Bayraktar Украине.

«Поставка Турцией беспилотников Bayraktar Украине является большой ошибкой, наша партия неоднократно об этом заявляла. Это вооружение в конечном счете будет использовано не только против России, но и самой Турции», – сказал Перинчек.

Он отметил также, что расширение НАТО на восток приведет к «смерти» североатлантического альянса.

«На самом деле расширение альянса является угрозой для самого НАТО, приведет к его «смерти». Там яма, пропасть для НАТО. Визиты (президента РФ Владимира) Путина в Китай и Турцию – это своего рода «могила» для НАТО, поэтому он исторически важен», – считает политик.

По его словам, расширение НАТО является угрозой не только для России, но и для Турции, Ирана, Китая.

«Визит президента РФ Владимира Путина в Китай, а потом в Анкару символизирует дорожную карту не только региона, но и мира, направленную на мир и взаимопонимание. Визит своего рода обретает черту против угрозы войны со стороны США на Черном море, Cредиземноморье, Аравийском море, Ормузском проливе. Это некий месседж того, что Россия, Турция, Китай и Иран действуют вместе. Только эти четыре страны способны предотвратить расширение НАТО на восток. Расширение НАТО на восток является угрозой России, Турции, Ирану и Китаю», – сообщил Перинчек.

Ранее делегация из Крыма прибыла в Турцию для участия в форуме культурно-гуманитарных связей крымско-татарских организаций Крыма с соотечественниками.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о готовности страны принять участие в решении кризиса между Россией и Украиной. СМИ сообщали, что он предложил главам РФ и Украины провести саммит РФ – Турция – Украина.

Ряд греческих СМИ написал о том, что РФ и Турция якобы обсуждают сделку, по которой страны признают Крым и Турецкую республику Северного Кипра. В российском МИДе назвали фейком подобные заявления.

МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает воссоединения полуострова с Россией.



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