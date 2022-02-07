Российские фигуристы почти обеспечили себе золото командного турнира ОИ

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07.02.2022, 6:52, Новости дня
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На командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в произвольном танце. Для победы российской команды в турнире Камиле Валиевой теперь достаточно просто откатать свою программу до конца.

Синицина и Кацалапов набрали 128,17 балла, уступив первое место Мэдисон Чок и Эван Бейтс из США, у которых 129,07 балла. Третье место заняли канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (124,39), передает РИА «Новости».

Российская сборная практически обеспечили себе золото командного турнира. У россиян сейчас 64 очка, у США – 58, у Японии – 54. В произвольном прокате у женщин Камила Валиева получит не менее шести очков, даже заняв последнее пятое место. То есть ей нужно просто исполнить произвольную программу, качество выступления иметь значения не будет.

Напомним, российская команда стала лидером командного турнира после победы Камилы Валиевой в короткой программе. Штаб сборной по фигурному катанию решил не делать замен в заключительный день командного турнира Олимпийских игр.



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