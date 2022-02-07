Как получить налоговый вычет в 2022 году: все подробности

Так, существуют следующие налоговые вычеты за: покупку квартиры, платное лечение, образование, занятия спортом, инвестиции, накопления на пенсию. Примечательно, что данный список дополняется, а получить вычет становится все легче.

Отныне человеку вернутся 13% с абонемента в

фитнес-клуб. При этом важно, чтобы спортивная организация должна быть

включена в специальный перечень Минспорта. Получить кэшбэк получится лишь с договоров, которые были заключены в этом году. Соответственно, подавать декларацию можно только с января 2023 года.

Упрощенный порядок получения налогового вычета запустили в ФНС в

ноябре 2021 года. Было предложено сделать полуавтоматический возврат налогов на жилье и инвестиции. Так что налоговые вычеты теперь возвращают быстрее,

онлайн и без каких-либо заявлений со стороны человека. На все про все уйдет не больше 1,5 месяца (ранее – от четырех месяцев).

Получение социальных налоговых вычетов тоже упростят. Но пока вернуть их

можно лишь самостоятельно. Для этого надо заполнить декларацию

3-НДФЛ, приложить к ней подтверждающие документы и отнести (либо отправить) в налоговую.

Налоговый вычет можно получить от покупки не только одной,

но и нескольких квартир. Но максимальная сумма для вычета – два миллиона рублей. Что касается социальных расходов, то вернут 13% со 120 тысяч рублей в год максимум. По инвестициям вернут 13% с 400 тысяч рублей, вложенных в ценные бумаги

через индивидуальный инвестиционный счет. При этом деньги нельзя выводить со счета в течение трех лет со дня его

открытия.