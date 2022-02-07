Право смотреть на фигуру Венеры

Художницу Юлию Цветкову три года судят за «распространение порнографии».



Художница Юлия Цветкова. Фото: соцсети

Беспрецедентному делу молодой художницы из Комсомольска-на-Амуре, феминистки и режиссера детского театра «Мерак» Юлии Цветковой, обвиняемой в распространении порнографии, исполняется три года. Юлии грозит до шести лет тюрьмы за свои и чужие рисунки обнаженных женских тел, выкладываемые в маленький паблик в «ВКонтакте» «Монологи вагины».

И это не просто три отнятых года жизни в ожидании решения суда. Это три года сложной борьбы, пыток, угроз убийством, психологического давления, оскорблений, изоляции, незаконных ограничений свободы, бесконечных нарушений и новых административных дел поверх уголовного.

«Распространение порнографии» притянули к делу позже, а началось все с обвинений в «пропаганде ЛГБТ» и разгрома театра: 5 февраля 2019 года Юлина мама Анна Ходырева получила странный звонок от местного работника отдела по делам молодежи — вопрос с просьбой опровергнуть слухи о непристойном содержании их спектаклей. Эту дату и можно считать точкой отсчета кафкианского процесса, внутри которого оказались Юля и Анна, а также дети-актеры, ученики Юли.

Молодежный театральный фестиваль «Цвет шафрана» и спектакль о вреде гендерных стереотипов «Розовые и голубые» местные власти сначала согласовали, а потом

отменили, как это обычно бывает, во имя «защиты детей». Позже «защита» быстро закончилась и этих же детей и их родителей силовики и Центр «Э» начали таскать по допросам, запугивая и пытаясь выбить нужные им показания против Цветковой.

Юлия освещала в соцсетях ситуацию с отменой фестиваля и приглашала администрацию посетить их постановку и прекратить создавать стрессовую ситуацию для детей. «Он о давлении, о мальчиках и девочках. О том, что личность важнее стереотипов», — описывала спектакль сама Юлия, уточняя, что название спектакля придумал 11-летний актер, который вспомнил, что на городском роддоме с советских времен сохранились вывески — голубая «С Днем рождения, сыночек!» и розовая «С Днем рождения, доченька!». Но вскоре на Юлию завели уголовное дело, а детский самоорганизованный театр про равенство и ненасилие был заменен, как точно сформулировала активистка Кира Шмырева, театром жестокости, организованным уже силовиками и государством.

Летом 2020 года, благодаря усилиям самой Юли, ее мамы, активисток и медийной кампании под хэштегом#заЮлю, казалось, что преследованием художницы возмущена вся страна. Даже люди, в равной степени далекие как от политики в целом, так и от феминизма в частности, высказывались, выходили на пикеты и гадали, кому и зачем такое абсурдное дело может быть выгодно.

В поддержку Юли было собрано более 250 000 подписей — больше, чем жителей города Комсомольск-на-Амуре.

Юлия Цветкова исследовала пограничные темы меняющейся нормы, чем вызвала ужас у наиболее консервативной части российского общества. Фото из личного архива

В 2021 году политическая ситуация в РФ резко ухудшилась, и дело Юли стало частью общего репрессивного ландшафта: новые безосновательные дела появляются теперь чуть ли не каждый день. К делам, которые длятся так долго, неизбежно падает общественное внимание, и

это ровно то, чего добиваются заказчики и исполнители дела. Они хотят, чтобы мы привыкли, забыли, запутались в многочисленных деталях процесса и, таким образом, растеряли коллективную защиту.

Дарья Серенко. Фото из личного архива

Я вхожу в инициативную группу помощи Юле Цветковой и от лица группы хочу обратиться к каждой и каждому, кто читает сейчас этот текст: пожалуйста, давайте пустим дело Юлии Цветковой заново в нашу жизнь.

Ей действительно грозит самая настоящая тюрьма. Юлию судят по тяжкой статье, по которой невозможны штраф или исправительные работы. В этом тексте я хочу изложить основную хронику и фактуру преследования, сосредоточившись на самых абсурдных его деталях.

Дети на допросах

«Мое детство закончилось раньше, чем хотелось бы». Как в Хабаровском крае уничтожали детский театр «Мерак».

«Сибирь.Реалии»*, 26 января 2021

«Мы пережили травлю и кибербуллинг, от которых власти нас не защитили», — пишут в открытом письме подростки, являвшиеся актерами театра «Мерак». Допросы несовершеннолетних (15-летней и 13-летнего) проводились сотрудниками ФСБ и полицией с нарушениями — без присутствия родителей, без предварительного разъяснения прав и без применения видеозаписи в ходе следственных действий.

Полиция без предупреждения приходила в школы и вызывала детей прямо во время уроков, пытаясь получить от них нужные показания против Юлии: «Совращала ли Цветкова несовершеннолетних? Велась ли в театре пропаганда ЛГБТ?»

Родители в том же открытом письме рассказывают о том, что на детей оказывалось психологическое давление в ходе допросов. Не добившись ложных показаний, полиция потом переключится на трех несовершеннолетних подписчиков Юлиного паблика в «ВКонтакте» «Монологи вагины» (паблика художественных работ о красоте и принятии человеческого тела), на котором было указано возрастное ограничение «18+».

Полиция устраивала обыск не только у Юлии дома, но и в студии во время занятий, в присутствии учеников разбрасывая вещи в поисках несуществующих «порнографических кассет». Некоторым из родителей, чьи дети посещали театральную студию Юлии Цветковой, начали угрожать увольнениями и проблемами на работе, а несколько семей были вынуждены покинуть город из-за действий администрации и силовиков.

«Девять сотрудников ходили и разглядывали карандаши и детские альбомы. Помимо прочего, они сказали, что я лесбиянка и секс-тренер, веду пропаганду. Никакого отношения к действительности это не имеет», — вспоминала художница в одном из интервью.

Актеры театра и их родители после всех событий описывают свое психологическое состояние как тяжелое, а разгром театра считают жестоким и несправедливым. В открытом письме от 27 января 2021 года они требуют извинений от главы Хабаровского края за пережитую травлю. Администрация Хабаровского края проигнорировала открытое письмо. Спектакль «Розовые и голубые», смысл которого исказили силовики, никто из администрации также не посетил.

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«7х7», 27 июня 2020

Работа Юлии Цветковой

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