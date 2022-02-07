 

Россия сохранила лидерство в командном турнире по фигурному катанию на ОИ

07.02.2022, 6:08, Новости дня
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Российская сборная лидирует в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине после победы Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в произвольной программе в парном катании, сообщают информационные агентства.

Мишина и Галлямов набрали 145,20 балла. Второе и третье места заняли соответственно Рику Миура/Рюити Кихара из Японии (139,60) и Пэн Чэн/Цзинь Ян из Китая (131,75). Российская команда лидирует в командном турнире, набрав 55 очков, у Японии и США по 48 очков, передает РИА «Новости».

Напомним, российская команда стала лидером командного турнира после победы Камилы Валиевой в короткой программе. Штаб сборной по фигурному катанию решил не делать замен в заключительный день командного турнира Олимпийских игр.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)



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