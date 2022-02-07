Словакия не исключила оказания помощи украинским военным

Руководство Словакии рассматривает возможность организации подготовки украинских военных и практической помощи им, сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

Надь сказал, что его страна «находится в тесном контакте с украинским правительством», чтобы «помощь была максимально адресной». Так, «одной из возможностей» оказать Украине поддержку «является подготовка, консультации» и практическая «помощь подразделениям и штабам ВС Украины». Этот вопрос обсуждался Советом безопасности Словакии. Кроме того, вооруженные силы Словакии «готовы выделить необходимые силы и средства», если положение на границе Словакии с Украиной ухудшится, передает ТАСС со ссылкой на Pravda.

В четверг в Вашингтоне США и Словакия заключили соглашение о военном сотрудничестве, которое позволит Штатам расширить военное присутствие в республике, в частности, путем модернизации двух военных аэродромов. При этом пресс-секретарь минобороны Словакии Мартина Коваль-Какашчикова заявляла, что Братислава и Вашингтон не обсуждали возможность обучения американцами украинских боевиков на территории Словакии в случае военного конфликта Украины с Россией.