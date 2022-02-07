 

Пушков умилился предложению Госдепа верить «лапше» про русских на слово

07.02.2022, 5:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал Госдеп после предложения «поверить США на слово» о планах РФ снять фейковое видео про нападение Украины. Он отметил, что даже американские журналисты уже сомневаются в подлинности предоставляемых данных, которым не приводятся доказательства.

«Какое прелестное и трогательное предложение! Не удивительно, что корреспондент «Associated Press» Мэтт Ли позволил себе не поверить очередной «лапше» про русских на брифинге Госдепа», – написал политик в своем Telegram.

Он поддержал журналиста, напомнив о «зариновой атаке» в сирийской Думе, которая на деле оказалась постановкой «Белых касок», тогда как распространение ложную информации о ней финансировали спецслужбы Великобритании и США.

«Мэтт хотел одного – доказательств, но их как всегда не было», – резюмировал Пушков.

Напомним, Прайс выступил с утверждением о подготовке Россией сфабрикованного видео о событиях на Украине, однако отказался привести какие-либо доказательства. Журналист Мэтью Ли попросил представителя американского внешнеполитического ведомства пояснить, на чем основаны эти утверждения. «Если вы ставите под сомнение доверие к правительству США, к британскому правительству, к другим правительствам и желаете найти утешение в информации, которую распространяет российская сторона, то пожалуйста», – сказал руководитель пресс-службы Госдепа.

Кроме того, сотрудница Национального общественного радио Аиша Раско просила Псаки прояснить обстоятельства гибели мирных жителей при проведении США операции по ликвидации главаря ИГ. Псаки в ответ сравнила проявление сомнений в заявлениях властей США с доверием пропаганде террористов.

Ранее Associated Press опубликовало материал, в котором указывается, что за последние годы доверие журналистов к заявлениям Вашингтона относительно разведывательной и военной сфер снизилось. В частности, это проявилось в отношении заявлений о якобы подготовке Россией провокации на Украине.

Как напомнило AP, Вашингтон на просьбы журналистов подтвердить заявления властей США ответил: «Вы должны нам поверить». Так, администрация США не обосновала заявления о планах РФ провести «операцию под чужим флагом», а также о причинах гибели мирных жителей при ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство» в Сирии – Вашингтон утверждает, что люди погибли из-за взрыва, устроенного смертником, а не из-за действий американских спецназовцев.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.09 / Новый адвокат Ефремова заявил о давлении Пашаева на актера

28.05 / Экономика: Почему рейсы из Европы в Москву отменяются

14.03 / Компания Oppo выпустит смартфон с микроскопом

03.09 / Россия вошла в тройку стран с самым дешевым мобильным интернетом

01.12 / Более половины ввезенных за последние три года в Украину автомобилей старше 10 лет

08.10 / Стефанчук заявил, что идеология партии “Слуга народа” “четко придерживается”

13.07 / Готовившую теракты ячейку ИГ выявили в Ростовской области

06.09 / У резиденции Лукашенко в Минске собралась многотысячная толпа

19.11 / Кардиолог предупредил об опасности антикоагулянтов для профилактики тромбоза при COVID

14.10 / Еврокомиссар по вопросам энергетики заявила, что запасов газа Европе должно хватить

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика