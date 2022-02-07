Пушков умилился предложению Госдепа верить «лапше» про русских на слово

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал Госдеп после предложения «поверить США на слово» о планах РФ снять фейковое видео про нападение Украины. Он отметил, что даже американские журналисты уже сомневаются в подлинности предоставляемых данных, которым не приводятся доказательства.

«Какое прелестное и трогательное предложение! Не удивительно, что корреспондент «Associated Press» Мэтт Ли позволил себе не поверить очередной «лапше» про русских на брифинге Госдепа», – написал политик в своем Telegram.

Он поддержал журналиста, напомнив о «зариновой атаке» в сирийской Думе, которая на деле оказалась постановкой «Белых касок», тогда как распространение ложную информации о ней финансировали спецслужбы Великобритании и США.

«Мэтт хотел одного – доказательств, но их как всегда не было», – резюмировал Пушков.

Напомним, Прайс выступил с утверждением о подготовке Россией сфабрикованного видео о событиях на Украине, однако отказался привести какие-либо доказательства. Журналист Мэтью Ли попросил представителя американского внешнеполитического ведомства пояснить, на чем основаны эти утверждения. «Если вы ставите под сомнение доверие к правительству США, к британскому правительству, к другим правительствам и желаете найти утешение в информации, которую распространяет российская сторона, то пожалуйста», – сказал руководитель пресс-службы Госдепа.

Кроме того, сотрудница Национального общественного радио Аиша Раско просила Псаки прояснить обстоятельства гибели мирных жителей при проведении США операции по ликвидации главаря ИГ. Псаки в ответ сравнила проявление сомнений в заявлениях властей США с доверием пропаганде террористов.

Ранее Associated Press опубликовало материал, в котором указывается, что за последние годы доверие журналистов к заявлениям Вашингтона относительно разведывательной и военной сфер снизилось. В частности, это проявилось в отношении заявлений о якобы подготовке Россией провокации на Украине.

Как напомнило AP, Вашингтон на просьбы журналистов подтвердить заявления властей США ответил: «Вы должны нам поверить». Так, администрация США не обосновала заявления о планах РФ провести «операцию под чужим флагом», а также о причинах гибели мирных жителей при ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство» в Сирии – Вашингтон утверждает, что люди погибли из-за взрыва, устроенного смертником, а не из-за действий американских спецназовцев.