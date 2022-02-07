Британия отправила на Украину более 100 элитных спецназовцев в роли военных советников

Британия направила на Украину более 100 военнослужащих элитных подразделений на фоне опасений «вторжения» РФ в республику, британские военные прибудут для передачи опыта украинским коллегам.

В качестве военных советников на Украину отправлены представители элитных подразделений SAS, SBS, Специального разведывательного полка и группы поддержки спецназа, информирует Mirror.

В статье поясняется, что британские военные будут помогать обучать украинский спецназ тактике борьбы с террористами, снайперской стрельбе и диверсионным работам. Отмечается, что Британии удалось развернуть такое большое количество сил в восточноевропейском регионе в связи с тем, что основные силы элитных подразделений больше не задействованы в Афганистане.

Напомним, западные СМИ публикуют беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» РФ на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».