В США начали готовиться к миграционному кризису на фоне ситуации вокруг Украины

Телеканал Fox News со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что в США работают над тем, чтобы подготовиться к «значительному» миграционному кризису и кризису беженцев на фоне обострения ситуации вокруг Украины.

«США работают над подготовкой к значительному кризису беженцев и миграционному кризису», – цитирует сообщение РИА «Новости».

По данным Fox News, европейские страны также обсуждают вопросы размещения беженцев, поскольку исходят из предположения, что «украинцы будут бежать в другие части Европы».

Также источники телеканала из американского конгресса сообщили, что, по словам председателя объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Марка Милли, Киев может пасть в течение 72 часов в случае «полномасштабного российского вторжения».

Напомним, западные СМИ публикуют беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» РФ на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».