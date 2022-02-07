Макрон поговорил с Байденом перед визитом в Россию

В преддверии визита главы французского государства Эммануэля Макрона в Москву у него состоялся телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, сообщил Белый дом.

Это второй телефонный разговор Байдена и Макрона за неделю. Они «обсудили прилагаемые дипломатические усилия и усилия по сдерживанию в ответ на продолжающееся наращивание российских» сил «на границе с Украиной». Президенты США и Франции «подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины». Вашингтон и Париж намерены «поддерживать связь и продолжать консультации с союзниками и партнерами, в том числе с Украиной».

Кроме того, пресс-служба госдепартамента сообщила, что госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом ситуацию вокруг Украины, передает РИА «Новости».

Напомним, Елисейский дворец сообщил, что Макрон намерен 7 февраля посетить Россию. Макрон заявил, что без диалога с Россией невозможно будет урегулировать ни один конфликт, в том числе стабилизировать ситуацию вокруг Украины.