 

Белоруссия указала на «бешеную милитаризацию» Польши и Украины

07.02.2022, 5:11, Новости дня
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В соседних с Белоруссией странах: в Польше, на Украине, в Литве и Латвии – идет «бешеная милитаризация», сообщил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

Вольфович отметил, что эти страны «вкладывают огромные деньги в вооружение армии». Так, Польша тратит на оборону «около 14 млрд долларов, Украина замахнулась на 15,5 млрд долларов, Литва тратит на оборону и вооружение 2,1% от ВВП, Латвия так же, Польша – 2,2% от ВВП». Он подчеркнул, что в Белоруссии на оборону и вооружения запланировано выделить всего 1,5% от ВВП.

«Посмотрите, что сейчас происходит в Украине, явно подталкивают, накаляют обстановку, постоянно говорят об агрессии Российской Федерации, уже с территории Беларуси. Якобы РФ собирается напасть на Украину, что, на мой взгляд, сегодня нецелесообразно и маловероятно», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на ОНТ.

Вольфович заявил, что используются различные фейки для «подогрева обстановки». В минобороны Украины «присутствует около пяти-шести советников стратегического уровня, военных советников», а «на оперативном уровне – более 64 таких советников», сказал Вольфович. По его словам, «явно американские советники диктуют, как жить, как строить вооруженные силы, чем заниматься и что делать».

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал украинского лидера Владимира Зеленского «безголовым», поскольку считает, что власти Украины не принимают решений, их к определенным действиям подталкивают. Лукашенко сказал, что Украина никогда не будет воевать с его страной, а если и будет, война продлится три-четыре дня. По его словам, у украинской армии низкий уровень подготовки.



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