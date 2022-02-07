«Новый 37-й на шаг ближе к нам и нашим детям»

В Петербурге учительницу уволили за чтение школьникам стихов Введенского и Хармса.

Петербургская учительница Серафима Сапрыкина рассказала, что ее заставили уволиться из гимназии №168 Центрального района после урока, на котором она читала десятиклассникам стихи Александра Введенского и Даниила Хармса.

Директор гимназии Светлана Лебедева, по словам учительницы, «приказала» ей уволиться, назвав писателей «врагами народа» и «пособниками фашистов».

«Эти люди, по выражению директора, были заслуженно схвачены НКВД и умучены за свои "преступления", и их стихи можно обсуждать только "на ваших богемных кухнях"», — поделилась Сапрыкина.

В школе учительнице заявили, что уволят ее «по статье утрата доверия», если она не уйдет сама. При этом Сапрыкина утверждает, что этот урок обговаривала заранее с завучем, которая «была от идеи в восторге». В результате Сапрыкина уволилась по собственному желанию.

«Но если не говорить о таких ситуациях, если не назвать зло по имени, то ведь,

ребята, новый 37-й вот он, на шаг ближе к нам и нашим детям»,

— написала учительница в фейсбуке.

«Она у нас проработала совсем недолго, с сентября по ноябрь, наверное. И уволилась по собственному желанию, нашла себе другое место работы», — уточнила «Новой» заместитель директора по воспитательной работе Татьяна Судакова-Голлербах.

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