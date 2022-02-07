 

Путин поздравил лыжника Большунова с победой на Олимпиаде

07.02.2022, 4:30, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин поздравил победителя Олимпийских игр в скиатлоне Александра Большунова, он отметил отличные бойцовские качества спортсмена.

«Уважаемый Александр Александрович! От души поздравляю Вас с триумфом на Олимпийских зимних играх в Пекине. Вы блистательно открыли «золотой» счет нашей команды, на сложнейшей дистанции показали отличные бойцовские качества, уверенный настрой на победу», – говорится в тексте телеграммы, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства выразил уверенность в том, что выступление Большунова «станет вдохновляющим примером для всех наших олимпийцев».

Напомним, Большунов победил в скиатлоне и завоевал для сборной РФ первую золотую медаль на зимних Олимпийских играх в Пекине. Вторым стал его соотечественник Денис Спицов.

Сборная РФ поднялась на второе место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. Российские спортсмены завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль. Первое место занимают норвежцы (2-0-0), на третьей строчке располагается команда Словении (1-0-1).



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