 

МИД напомнил о ядерном оружии США в Европе

07.02.2022, 4:30, Новости дня
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Европейские страны опасаются размещения ядерных сил РФ на территории Белоруссии, но им стоит вспомнить о ядерном оружии США на территории Европы, сообщил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Ермаков «встречно задал вопрос» о том, «не видят ли европейские коллеги угрозу своей безопасности не в гипотетическом белорусском», а в американском ядерном оружии, которое уже находится в странах НАТО, передает РИА «Новости».

В МИДе подчеркнули, что это ядерное оружие США способно «поражать цели на территории России». При этом участие неядерных стран Европы в «совместных ядерных миссиях» НАТО «напрямую противоречит их базовым обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия». Москва «с таким двуличием стран Запада категорически не согласна».

Напомним, в Госдепе заявили, что изменение белорусской конституции может привести к размещению ядерных сил РФ на территории республики, так как предлагаемые изменения якобы включают формулировку, которая может быть истолкована «как открывающая РФ путь к размещению гарнизонных сил на территории Белоруссии». В МИДе назвали домыслами заявления о ядерном оружии в Белоруссии.



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