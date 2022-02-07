 

«Общество погружается в ложь»

07.02.2022, 4:07, Разное
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Премьера клипа «Би-2» «Я никому не верю».

«Би-2» считают эту песню настолько важной, что посвятили ей целый альбом. Она звучит в разных вариантах: оригинальном, инструментальном, англоязычном. Ее уже перепели такие легендарные артисты, как «Альянс», Инна Желанная, «Биоконструктор», Brainstorm.

Лёва Би-2

— У меня был готовый рефрен: «Я никому не верю». Чем больше испытаний проходит человечество, тем больше общество погружается в ложь. Со всех сторон несется вранье, и ты уже не можешь определить для себя, что является истиной. Пандемия обнажила эту проблему. Люди перестали верить друг другу, даже друзьям. Когда живешь на изломе времени, главное — не потерять внутреннюю свободу, не провалиться в трещину.

ТЕКСТ ПЕСНИ«Я никому не верю»

Агент зимы Поджёг листву. Весь мир горит, И я живу Без запасных Аэродромов.

Вдыхаю дым Минувших дней, Смотрю на блеск Ночных огней. Они мне больше не знакомы.

Я наконец-то понял: Меня не держат корни. И при любой погоде Я внутренне свободен.

Я все оставлю в прошлом, Наотмашь хлопнув дверью. Я никому не должен И никому не верю.

Мой близкий враг Родней чужих. Исподтишка Летят ножи, И увернуться Невозможно.

Но как словами Передать, Что пустоту Нельзя предать, А вот любовь совсем не сложно.

Я наконец-то понял: Меня не держат корни. И при любой погоде Я внутренне свободен.

Я все оставлю в прошлом, Наотмашь хлопнув дверью. Я никому не должен И никому не верю.

Источник: Новая газета



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