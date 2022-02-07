 

СМИ: НАТО решило построить газопровод между Испанией и Германией

07.02.2022, 3:46, Новости дня
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НАТО изучает возможность строительства газопровода между Испанией и Германией, чтобы снизить зависимость Центральной Европы от российского газа в ближайшее время, сообщила газета Vanguardia.

«Новое транспиренейское соединение для отправки в Центральную Европу газа из Алжира и сжиженного газа, который смогли бы хранить и обрабатывать восемь предприятий по регазификации, расположенные в Испании и Португалии», – отмечает издание, передает РИА «Новости».

По данным источников издания, в настоящее время на повестке дня НАТО стоит вопрос о перезапуске нового трансграничного соединения с Францией для доставки газа в центральную часть Европы. Это подразумевает восстановление провалившегося проекта Midcat, который «может вернуться».

Инициативу заблокировали три года назад испанскими и французскими регулирующими органами, посчитав, что его строительство не будет рентабельным в условиях быстрого замещения газа возобновляемыми источниками энергии.

Газета утверждает, что Германия очень заинтересована в проекте, и отмечает, что ее высокая зависимость от российского газа теперь представляется одной из главных геостратегических слабостей ЕС.

Между тем представитель Минэкономики ФРГ Беате Барон заявила, что процесс сертификации оператора «Северного потока – 2» будет возобновлен, когда немецкий регулятор получит всю необходимую документацию. Ранее в Германии сочли неумным использование «Северного потока – 2» для давления на Москву. При этом Берлин отложил сертификацию «Северного потока – 2». Экс-глава МИД Германии, бывший вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что проект может быть остановлен, если Соединенным Штатам удастся «предложить что-то взамен».



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