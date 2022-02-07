ГП рассказала, что мешает принимать меры против агрессивных бездомных собак

Необходимо разработать единые критерии немотивированной агрессивности бездомных собак, сообщила Генпрокуратура России.

Указывается, что «неопределение единых критериев немотивированной агрессивности безнадзорных животных» мешает «принятию оперативных мер в отношении особей, представляющих опасность для жизни и здоровья» людей. ГП пояснила, что речь идет о животных, «которые, согласно законодательству, не подлежат возврату в места обитания после проведения стерилизации и вакцинации», передает РИА «Новости».

Напомним, за последнее время в ряде российских регионов произошли нападения бездомных собак на людей. Так, в Забайкалье в поселке Домна от нападения стаи собак погибла семилетняя девочка. Власти Забайкальского края ввели режим повышенной готовности из-за нападений собак на людей.