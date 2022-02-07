 

ГП рассказала, что мешает принимать меры против агрессивных бездомных собак

07.02.2022, 3:46, Новости дня
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Необходимо разработать единые критерии немотивированной агрессивности бездомных собак, сообщила Генпрокуратура России.

Указывается, что «неопределение единых критериев немотивированной агрессивности безнадзорных животных» мешает «принятию оперативных мер в отношении особей, представляющих опасность для жизни и здоровья» людей. ГП пояснила, что речь идет о животных, «которые, согласно законодательству, не подлежат возврату в места обитания после проведения стерилизации и вакцинации», передает РИА «Новости».

Напомним, за последнее время в ряде российских регионов произошли нападения бездомных собак на людей. Так, в Забайкалье в поселке Домна от нападения стаи собак погибла семилетняя девочка. Власти Забайкальского края ввели режим повышенной готовности из-за нападений собак на людей.



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