ГП рассказала, что мешает принимать меры против агрессивных бездомных собак
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Необходимо разработать единые критерии немотивированной агрессивности бездомных собак, сообщила Генпрокуратура России.
Указывается, что «неопределение единых критериев немотивированной агрессивности безнадзорных животных» мешает «принятию оперативных мер в отношении особей, представляющих опасность для жизни и здоровья» людей. ГП пояснила, что речь идет о животных, «которые, согласно законодательству, не подлежат возврату в места обитания после проведения стерилизации и вакцинации», передает РИА «Новости».
Напомним, за последнее время в ряде российских регионов произошли нападения бездомных собак на людей. Так, в Забайкалье в поселке Домна от нападения стаи собак погибла семилетняя девочка. Власти Забайкальского края ввели режим повышенной готовности из-за нападений собак на людей.
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