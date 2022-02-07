Вирусолог оценил эволюцию коронавируса

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07.02.2022, 3:46, Новости дня
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Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков рассказал, в каком направлении эволюционировал коронавирус.

Чумаков указал, что «не очень совершенный штамм» коронавируса – «уханьский» – поражал «наиболее уязвимые группы населения, то есть стариков», у которых «был слабый иммунитет». Британский «альфа» и последующие варианты коронавируса постепенно «расширяли охват», «вирус повысил свою заразность и начал вовлекать другие возрастные группы, которые были более устойчивы».

«Омикрон» стал очень заразным, он пробил иммунную систему у всех, включая детей. Это следствие того, что вирус приспособился к человеческой популяции», – приводит слова вирусолога «Радио Sputnik».

Эволюция коронавируса не закончится на «омикроне», сказал ученый, «он все более и более утрачивает патогенность», его «заразность повышается сейчас и, может быть, продолжит повышаться». При этом способы защиты остаются прежними – нужно сделать прививку, а потом ревакцинироваться каждые полгода.



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